إحراق سيارة إسعاف تابعة للحزب السوري القومي الاجتماعي في جبل لبنان

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أقدم مجهولون على إحراق سيارة إسعاف تابعة للحزب "السوري القومي الاجتماعي" فجر اليوم الخميس في بلدة "بيصور" في جبل لبنان.
وكان مركز للحزب "السوري القومي الاجتماعي" تعرض لاعتداء أمس الأربعاء في بلدة "جديتا" في البقاع شرق لبنان.