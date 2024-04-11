 إحراق سيارة إسعاف تابعة للحزب السوري القومي الاجتماعي في جبل لبنان - بوابة الشروق
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إحراق سيارة إسعاف تابعة للحزب السوري القومي الاجتماعي في جبل لبنان

بيروت (د ب أ)
نشر في: الخميس 11 أبريل 2024 - 12:12 م | آخر تحديث: الخميس 11 أبريل 2024 - 12:12 م

أقدم مجهولون على إحراق سيارة إسعاف تابعة للحزب "السوري القومي الاجتماعي" فجر اليوم الخميس في بلدة "بيصور" في جبل لبنان.

وكان مركز للحزب "السوري القومي الاجتماعي" تعرض لاعتداء أمس الأربعاء في بلدة "جديتا" في البقاع شرق لبنان.

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