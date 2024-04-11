رابطة منتجي البيض الألمان تتوقع اختفاء البيض البني من أرفف المحلات بألمانيا قريبا

يعتزم مزارعو الدواجن في ألمانيا التحول من تربية الدجاج البني إلى تربية الدجاج الأبيض بأعداد متزايدة، مما يعني أن البيض البني الذي كان مألوفا للمستهلكين الألمان قد يختفي من أرفف المتاجر في السنوات القادمة.

وقال هينر شونيكه، رئيس رابطة منتجي البيض الألمان: "نلاحظ بالفعل استمرار تراجع عدد البيض البني اليوم، وربما في المستقبل لن يكون هناك بيض بني على الإطلاق."

وأوضحت الجمعية التجارية أن البيض البني يمثل حاليا حوالي 30٪ من البيض الموجود على أرفف السوبرماركت العادية في ألمانيا، ولكن البيض البني اختفى على نطاق واسع من متاجر التخفيضات، وتابعت الجمعية أن مبيعات البيض البني كانت تتجاوز مبيعات البيض الأبيض في ألمانيا قبل عقد.

وقال شونيكه إن عددا قليلا فقط من المزارعين المحليين لا يزالون يواصلون تربية الدجاج البني، مشيرا إلى أن هذا العدد آخذ في انخفاض حيث يعتبر العديد من المزارعين الألمان الدجاج الأبيض فصيلة متفوقة في إنتاج البيض.

وأوضح شونيكه أن " الدجاج الأبيض لديه إمكانات جينية أكبر من الدجاج البني حيث تعيش لفترات أطول وتنتج بيضا لفترات أطول أيضا كما أن الدجاج الأبيض أخف وزنا وأصغر وكذلك بيضها، وهذا يجعل عملية وضع البيض أقل مشقة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الدجاج الأبيض أسهل في التربية وأكثر حركية من الدجاج البني".

وقال شونيكه إنه على الأقل بين سلالات الدواجن في ألمانيا، تضع الدجاجات ذات الريش البني بيضا بنيا بينما تضع الدجاجات ذات الريش الأبيض بيضا أبيض.

يذكر أن شونيكه البالغ من العمر 51 عاما هو نفسه مزارع دواجن ويدير عملا عائليا من الجيل الرابع بالقرب من مدينة هامبورج الواقعة شمال ألمانيا. وقام شونيكه بالتحول بشكل كامل من تربية الدجاج البني إلى تربية الدجاج الأبيض منذ عام ونصف تقريبا