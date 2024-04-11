شهدت منطقة حمام موسى السياحية بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، في ثاني أيام عيد الفطر المبارك، إقبالًا شديدًا من قبل المواطنين، وزائري المدينة من المحافظات الأخرى لقضاء إجازة العيد.

وأجرى مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، زيارة للمنطقة لمتابعة سير العمل بها، ومدى توافر الخدمات بالمنطقة؛ تنفيذًا لتعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتواجد رؤساء المدن في مناطق تجمعات المواطنين، ومتابعة أعمال النظافة بها.

وقال رئيس المدينة، إنه جرى تزويد المنطقة بعدد من المشرفين من العاملين بالوحدة المحلية لمتابعة حمامات السباحة بالمنطقة، ومجموعة من الشباب المحترفين في الغوص حفاظًا على أرواح المواطنين، لافتًا إلى أن الدخول للمنطقة بأسعار رمزية، بواقع 10 جنيهات للفرد، و20 جنيها للأسرة، لذا شهدت المنطقة إقبالًا كبيرًا من العائلات والأسر.

وأكد رئيس المدينة في تصريح اليوم، تجهيز وتطهير حمامات السباحة، وتحديد مواعيد محدده لنزول السيدات بالحمامات، أخرى للرجال بالتناوب كل ساعة منعًا للتكدسات، مشيرًا إلى تطهير الحمامات وتنظيفها مساء كل يوم في مواعيد غلق المنطقة، لضمان نظافة الحمامات، مع رفع المخلفات على مدار اليوم؛ لإظهار المنطقة بالمظهر الحضاري اللائق بها.

وأشار إلى أن الوحدة المحلية مستمرة في رفع حالة الطوارئ، والتنسيق مع الجهات المعنية لتأمين احتفالات عيد الفطر، ومتابعة المستشفيات والوحدات الصحية بالمدينة لمتابعة جاهزيتها لاستقبال أية حالات مرضية أو مصابين.

وأوضح أنه جرى توفير منقذين بارعين في السباحة على كل شاطئ من الشواطئ التي تشهد إقبال المواطنين، بواقع 2 منقذ على كل شاطئ، تمركز سيارة إسعاف مجهزة على أعلى مستوى بكل شاطئ بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وجرى التنسيق مع إدارة المرور لتكثيف الدوريات والحملات المرورية على الكورنيش للحد من سرعة السيارات منعا للحوادث، إضافة إلى نشر قوات أمنية بأماكن تجمعات المواطنين.