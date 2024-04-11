منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية: ارتفاع مدفوعات المساعدات بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

ذكرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اليوم الخميس، أن الدول الأعضاء في المنظمة، دفعت مساعدات أكثر من أي وقت مضى، وأن ذلك يرجع بشكل جزئي إلى الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقالت المنظمة، إن إجمالي تدفقات المساعدات بلغ 7ر223 مليار دولار في عام 2023، ارتفاعا من 211 مليار دولار في عام 2022، وكانت أعلى بمقدار الثلث من مستوى عام 2019.

وأضافت المنظمة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقرا لها ، إن الزيادة تعكس المساعدات الإضافية المقدمة منذ عام 2019، المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضحت أن أكبر المساهمين هم الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وبريطانيا وفرنسا.