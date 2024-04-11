الاتفاق على زيادة أجور أطقم الضيافة لدى لوفتهانزا

لم يعد على الركاب في المطارات الألمانية، الخوف من حدوث إضرابات كبرى هذا الصيف بعد أن توصلت آخر مجموعة مهنية رئيسية في القطاع إلى اتفاق جديد حول الأجور مع أرباب العمل.

وأعلنت شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران ونقابة "أوفو" لأطقم الضيافة، اليوم الخميس في فرانكفورت، التوصل لاتفاق حول محاور اتفاقية أجور جديدة لمدة ثلاثة أعوام - حتى نهاية عام 2026 - لأطقم الضيافة لدى لوفتهانزا.

وعلى ثلاث مراحل، سترتفع رواتب ما يقرب من 19 ألف موظف بنسبة 17.4%، كما سيتم زيادة بعض البدلات.

وتم الاتفاق على دفع مكافأة تعويض عن التضخم بقيمة 3 آلاف يورو في أقرب وقت ممكن، ولا تزال الاتفاقية في انتظار موافقة أعضاء النقابة خلال اقتراع جديد.

وكانت النقابة قد طالبت في الأصل بزيادة الرواتب بنسبة 15% لمدة 18 شهرا.

وسترتفع الرواتب الآن بنسبة 8% بحلول الأول من مايو هذا العام، وبنسبة 5% بحلول الأول من مارس 2025، وبنسبة 3.5% بحلول الأول من مارس 2026، ويؤدي ذلك إجمالا إلى زيادة قدرها 17.4% طوال الفترة مع تأثير الفائدة.

وفي المقابل، ألزمت "أوفو" نفسها بعدم الدعوة إلى إضرابات لمدة 3 أشهر بعد انتهاء الاتفاقية الجماعية مطلع عام 2027.