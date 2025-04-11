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تراجع الناتج الصناعي في سلوفينيا خلال فبراير الماضي بعد ارتفاعه في يناير، في ظل تراجع ناتج قطاع المناجم والمحاجر وقطاع التصنيع وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء السلوفيني اليوم الخميس.

وذكر المكتب أن إجمالي قيمة الناتج الصناعي تراجع خلال فبراير بنسبة 4ر2% سنويا، نتيجة تراجع ناتج قطاع المناجم والمحاجر بنسبة 7ر12% خلال الشهر نفسه.

كما تراجع ناتج قطاع التصنيع خلال فبراير بنسبة 8ر1%، في حين زاد ناتج قطاع الكهرباء والغاز الطبيعي والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1ر12% سنويا.

وعلى أساس شهري تراجع الناتج الصناعي بنسبة 5ر1%، مع تراجع قطاع المناجم والمحاجر بنسبة 7ر14% شهريا، وتراجع ناتج قطاع التصنيع بنسبة 8ر1% في حن زاد ناتج المرافق بنسبة 6ر3% شهريا.

وتراجع ناتج السلع الرأسمالية خلال فبراير بنسبة 3% شهريا، في حين تراجع ناتج السلع الرأسمالية بنسبة 7ر0% وزاد ناتج السلع الوسيطة بنسبة 1ر0% شهريا.