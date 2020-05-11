وزراء مالية الدول الأفريقية يبدأون محادثات مع الدائنين لتأجيل سداد أقساط الديون

بدأ وزراء مالية عدد من الدول الأفريقية محادثات مع مؤسسات خاصة دائنة لهذه الدول بشأن تعليق سداد أقساط الديون المستحقة على الدول دون إشهار إفلاسها.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن ممثل لإحدى المؤسسات الدائنة والذي شارك في المحادثات إن وزراء مالية 10 دول أفريقية على الأقل شاركوا في المحادثات التي تمت عبر الفيديو كونفرانس واستمرت ساعة ونصف تقريبا بمشاركة أكثر من 100 جهة دائنة.

تناول الجانبان خلال المحادثات الآليات التي تسمح للدول الأفريقية بوقف سداد أقساط ديونها، مع استمرار قدرتها على الاقتراض من أسواق المال الدولية في المستقبل، بحسب المصدر الذي رفض الكشف عن هويته. كما اتفق الجانبان على عقد المزيد من المحادثات.

وأشارت بلومبرج إلى أن الدول الأفريقية تطالب الدول والمؤسسات الدائنة لها بالسماح لها بتعليق سداد أقساط ديونها مؤقتا لتوفير الموارد المالية اللازمة لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتهدد هذه الجائحة بانهيار نظم الرعاية الصحية في القارة الأفريقية التي تضم حوالي ثلثي فقراء العالم.

وقالت بلومبرج إنه في حين وافقت الدول والمؤسسات العامة الدائنة للدول الأفريقية على تأجيل سداد أقساط ديون بقيمة 20 مليار دولار خلال العام الحالي، اتضح أن إقناع المؤسسات الخاصة الدائنة بالانضمام إلى هذه المبادرة أصعب من الناحية القانونية وأشد تعقيدا.

وقال المصدر إن فيرا سنوجوي رئيس اللجنة الاقتصادية لأفريقيا في الأمم المتحدة شارك في المحادثات، وترأس جولة المحادثات تاج الدين تيام المبعوث الخاص للأمم المتحدة بحسب بيان صادر عن اللجنة الأممية وصندوق النقد الدولي.