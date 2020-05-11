وزير الاقتصاد الألماني يدافع عن المساعدات الحكومية للشركات المتضررة من كورونا

دافع وزير الاقتصاد الألماني بيتر التماير عن المساعدات التي تقدر بالمليارات والمقدمة من الحكومة لدعم الشركات الألمانية المتضررة من أزمة كورونا.

وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، قال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، مساء الأحد إن الدولة يجب أن تمنع فقدان ملايين الوظائف لأن الشركات لا يمكنها أن تفعل ذلك وحدها.

في الوقت نفسه، قال التماير إن المهم هو ألا يكون هناك تأثير على القرارات الخاصة بعمل الشركات.

وأضاف التماير أن الدولة عليها ألا تتدخل ولن تتدخل " وهذا الأمر يسري على المدى المتوسط والمدى البعيد، وما يحظى بنفس القدر من الأهمية هو أن نمنع ضياع ملايين الوظائف لأن الشركات لا تستطيع القيام بهذا، وفي دول أخرى تستثمر الدولة من جانب آخر في هذه الشركات وبالتحديد في شركات في آسيا وفي أمريكا وأماكن أخرى".

وحذر التماير من أنه في حال لم تتدخل الدولة، فإن هذا سيعني تغييرا في الأوزان الاقتصادية العالمية على حساب ألمانيا " وهذا أمر لا يمكن القبول به من أجل مصلحة 83 مليون شخص في هذا البلد".