الحج عبادة معروفة يتعبد فيه الإنسان المسلم بقلبه وبدنه وماله، لأنها ليست كغيرها من العبادات فهى يقوم بها فقط المسلم الذى يستطيع تحمل مشاقها البدنية وتكلفتها المادية فى زمن معروف، وأماكن محددة امتثالا لأمر الله تعالى وابتغاء لمرضاته، وتبتدى هذه العبادة بنية الحج خالصة لله مع التجرد من الثياب المخيطة ومن كل أشكال الزينة والترف، وتنتهى بالطواف حول بيت الله الحرام.

ويخبرنا الشيخ «محمود شلتوت» شيخ الأزهر السابق فى كتابه «الإسلام عقيدة وشريعة» الصادر عن دار الشروق أن الحج عبادة قديمة من صور العبادات التى اتخذتها الشعوب والقبائل رمزا لإجلال معبوداتهم وتقديسها؛ حيث قام بها فى الحضارات القديمة شعوب مثل المصريين، اليونانيين، واليابانيين وغيرهم من الأمم، وكان الحج إلى الهياكل المقدسة عندهم، واستمر الحال على هذا حتى أرسل الله لسيدنا إبراهيم عليه السلام، وأمره ببناء البيت الحرام بمكة ليطوف الناس به ويذكروا اسم الله فيه وجاء ذلك فى سورة الحج (وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن لا تشرك بى شيئا وطهر بيتى للطائفين والقائمين والركع السجود (26) وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق (27))، ولبى سيدنا إبراهيم عليه السلام أمر ربه، وبنى البيت وطهره ودعا الناس إلى حجه، وأسكن عنده ذريته، ومن ذلك اتجه العرب إلى البيت الذى بناه سيدنا إبراهيم يحجون إليه ويعبدون الله فيه، وظلوا كذلك حتى بعث الله سيدنا محمد ﷺ.

ويشير الشيخ «محمود شلتوت» إلى أن العرب بمرور الزمن غيروا فى الحج وبدلوا كثيرا مما كان عليه سابقا فى زمن سيدنا إبراهيم عليه السلام، فأشركوا بالله وعبدوا الأصنام والأوثان، ورفعوها على ظهر البيت وجعلوا حوله مجموعة منها، وتوجهوا إليها، واستعانوا بها، واتخذوها شفعاء عند الله، وذبحوا لها، وأحدثوا أمورا فى كيفية الحج وتقاليد ابتدعوها تبعا لهواهم، فمثلا طافوا بالبيت عرايا، وحرموا على نفسهم أكل الطعام الدسم، بل وترفع قوما منهم عن الوقوف بعرفات لأنهم فوق الناس لأن بيدهم ولاية البيت.

ويكمل شيخ الأزهر السابق أن الإسلام جاء مجددا لدين سيدنا إبراهيم وبين القرآن ذلك فى سورة الحج (ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ۚ ولقد اصطفيناه فى الدنيا ۖ وإنه فى الآخرة لمن الصالحين (130))، ووجد الرسول القوم يحجون إلى الكعبة المشرفة بما أحدثوا وغيروا، ولكن النبى فى بداية الدعوة اقتصر فيها على إقرار التوحيد فى القلوب، والدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وعندما خرج هو وصحبه وأصبح من الصعب عليهم القيام بفريضة الحج ظلوا يكافحون فى سبيل الله من أجل تلبية شوقهما لزيارة بيت الله الذى حرموا من النظر له والطواف به، إلى أن جاءتهم البشرى بأنهم سيدخلون المسجد الحرام إن شاء الله أمنين محلقين رءوسهم ومقصرين.

وعند ذلك أعاد الله عليهم ذكر الحج فى القرآن وأنزل فيه آيات كثيرة شرح بها أحكامه، وبين أوقاته وآدابه وأصلح ما أفسده القوم السابقين، ورده إلى عهده الأول عهد سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل عليهما السلام، ومنذ ذلك الوقت أقام المسلمون فريضة الحج وتم على أيديهم تطهير البيت الحرام من الأصنام، وحدد الإسلام أشهر معلومة من السنة العربية وهى (شوال، وذو القعدة، وذو الحجة)، وشهر شوال هو الشهر الذى يعقب شهر رمضان، والهدف من ذلك استدامة التقويم الخلقى للمسلم، والتصفية الروحية له التى حصل عليها بالصيام، واهتم القرآن ببيان فضائل الحج وجاء ذلك فى سورة البقرة (الحج أشهر معلومات ۚ فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج ۗ وما تفعلوا من خير يعلمه الله ۗ وتزودوا فإن خير الزاد التقوى ۚ واتقون يا أولى الألباب (197)).

ومن هنا يوجز لنا الشيخ شلتوت حكمة الحق فى موعد الحج أن المؤمنين بانتهاء شهر رمضان عادوا إلى دنياهم من رحلة روحية تعلقت فيها قلوبهم بمولاهم وعظمت بها مراقبة نفوسهم، وأنهم بدخول شهر شوال يملأ قلوبهم الشعور باستئناف رحلة روحية أخرى يشارك فيها الروح البدن، ويسرع إليها القادر على أعباء الحج تاركا وراءه أهله وماله ووطنه، متحملا فى سبيل ربه عناء السفر ومشقة الطريق، ولا يحمل معه أى شىء من هموم الدنيا ومتع الحياة، ولا يرغب فى شىء سوى أن يقف لله عبدا خاشعا ملبيا نداء ربه أمام الكعبة معترفا بالتقصير، وملتمسا من الله المعونة والرضوان، حتى إذا فرغ من ذلك، عاد إلى وطنه آمنا مطمئنا، قويا فى الأخذ بنفسه وبأمته فى سبيل الهدى والرشاد، وهنا يظهر جانب التخلية والتطهير من المدنسات النفسية، والمفرقات الاجتماعية، وجانب التحلية بالفضائل المطهرة للنفوس المؤلفة للقلوب القريبة إلى الله.