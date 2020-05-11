تكدس مبكر في وسائل النقل العام بالعاصمة الفرنسية يفسد بداية رفع الإغلاق

شهد أول أيام خروج فرنسا رسميا من الإغلاق الصارم الذي استمر لمدة 54 يوما لمكافحة فيروس كورونا اليوم الاثنين بداية مشوهة، حيث نشر الإعلام صورا لتكدس شديد في وسائل نقل بالعاصمة باريس.

وعرضت قناة "BFMTV" التليفزيونية مشاهد لقطار مترو على الخط رقم 13مكدس بعد أن تأخر أنطلاق أول قطار سابق لمدة 40 دقيقة .

وفي الوقت نفسه، نشرت صحيفة لوموند صورا لحشود تحاول ركوب قطارللضواحي في محطة جار دو نورد.

ولكن، على الرغم من المشاكل الأولية، كانت ساعة الذروة الصباحية في محطة سكة حديد جار دو لإيست ومحطات المترو على الضفة اليسرى هادئة للغاية.

ومع إصدار التعليمات لأصحاب العمل بإبقاء الموظفين يعملون من المنزل قدر الإمكان، مرت قطارات المترو في ساعة الذروة التي تكون مكدسة في المعتاد بمحطة الضفة اليسرى فقط ببضع عشرات من الركاب .

وذكّرت اللافتات خارج المحطات الركاب بأن الكمامات أصبحت إلزامية الآن في وسائل النقل العام.

وقالت راكبة عرفت نفسها فقط باسم بلاندين لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "إنه يوم عادي ... على المرء أن يبقى حذرا، وأن يرتدي كمامة وأن يحافظ على المسافة، ويقلل من تفاعلاته مع الآخرين ... إنها ليست النهاية، إنها مجرد مرحلة أخرى".

وعزز الرئيس إيمانويل ماكرون تلك الرسالة بتغريدة قال فيها "احموا الأرواح: ابقوا حذرين" ، لتحل مكان رسالته السابقة "احموا الأرواح: ابقوا في المنزل".

وقال وزير النقل جان بابتيست جيباري إن مشاكل خط المترو 13 كانت بسبب فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، لكن الخدمة تحسنت بعد ذلك.