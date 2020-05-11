نملة سليمان والجن «الذين لا يعرفون الغيب»

«هل الجن حقًا يعلمون الغيب؟»، بالرغم من أن السؤال قد يبدو ساذجًا للوهلة الأولى، إلا أن أحمد بهجت يخبرنا على لسان إحدى النملات أن هناك من يظن ذلك حتى الآن، بطلتنا فى هذه القصة هى «دابة الأرض»، نملة سليمان التى أكلت عصاه وهو ميت، فخرّ على وجهه الكريم، وهكذا عرف الجن والإنس بوفاته، تقول النملة إن عقول النمل قد تكون صغيرة، لكنهم يدركون جيدًا أن الله قد سخّر الجن لنبيه «سليمان» كجند من جنوده فى مملكته، يغوصون فى أعماق البحار، ويعملون له ما يشاء من القدور والقصور والبيوت، وقد تم هذا التسخير فى عصر «سليمان» وحده ــ بأمر الله ــ حيث كان مخالفًا لقانون قديم يقضى بفصل الجن عن الإنس، ولهذا تؤكد النملة أن الجن مجرد مخلوق من مخلوقات الله، لا يعرف الغيب شأنه فى ذلك شأن الأولياء والأنبياء وحتى الملائكة.

تقول النملة إنه قد شاءت الأقدار أن تكون هى دليل الإثبات الوحيد فى قضية عدم معرفة الجن بالغيب تلك، والمدهش أنها فعلت ذلك دون قصد لمجرد أنها كانت جائعة!، عرفت النملة عن «سليمان» قبل أن تقابله من صيته الذى ذاع فى أرجاء الأرض حتى وصل إلى عالمهم، كانوا يعلمون أنه كان غنيًا إلى الحد الذى يصنع فيه جدران معبده وسقفه من الأخشاب الثمينة، وكانوا يحلمون ــ هم النمل ــ أن تتم دعوتهم ذات يوم بشكل ما إلى هذه الوليمة الخشبية، بيد أن الذهب الذى يغطى الخشب كان يُنغِّص عليهم حلمهم بهذه الوليمة، ويجعل الوصول إليها فى صورتها الخام أمرًا شبه مستحيل.

تخبرنا النملة أن هناك خطأ شائعا حول تسميتهم؛ فالناس يُسمّون جنسها بـ «النمل الأبيض» تمييزًا له عن الجنس العادى الذى لا يأكل الخشب، ولكن فى الواقع هم من مرتبة أرقى قليلًا تسمى «دابة الأرض»؛ يقومون بحفر الأرض وبناء المساكن داخلها التى تتسع لـ 600 ألف نملة، كما أنهم يقومون بعمل أنظمة رائعة للتهوية، وأحيانًا ما يبنون 20 نفقًا متوازيًا تحت الأرض، ثم يقومون بتثبيت ذرات التراب بلعابهم الذى يتمتع بصلابة الأسمنت فى عالم الإنسان؛ لتصير حواجزًا بين تلك الأنفاق.

وعن حياة النمل الساحرة، تخبرنا بطلتنا أكثر فتقول إن ملك النمل الأبيض يعيش طويلًا، بينما تكون الملكة هى المسئولة عن وضع البيض، وتضع الملكة فى حياتها ما يقرب من 10 ملايين بيضة، يفقس هذا البيض إلى عساكر وشغّالات من الذكور والإناث، وعادة ما يكون عساكر النمل أكبر حجمًا من الشغّالات، ورءوسهم أضخم وأكثر صلابة، وفى حال مهاجمة إحدى مدن النمل الأخرى لمدينتهم، يتقدم هؤلاء العساكر صفوف الجيش للدفاع، ويتم توزيع عساكر الصاعقة من النمل ــ الذين يملكون أنفًا طويلًا كالمنقار ــ فى المقدمة، حتى إذا ما هاجمهم النمل المعتدى، تفرز تلك العساكر من منقارها سائلًا لزجًا يلتصق بعنق العدو كالصمغ، فينهزم بسهولة.

هل تعلم أيضًا أن النمل يطير؟ تكشف لنا النملة الفصيحة أن هناك شروطًا معينة من أجل الطيران؛ فهم يطيرون فى سحب كبيرة من الذكور والإناث بحثًا عن بيوت جديدة، فقط إن تم تدمير منازلهم، أو افترست الطيور أو الحيوانات معظمهم، حيث ينجو من تلك المجموعة الطائرة ذكر وأنثى، فيبدآن على الفور فى حفر بيت جديد بعد أن يتخلصا من أجنحتهما، ويقومان بإنشاء مستعمرة جديدة.

ذات يوم كانت نملتنا تطير مع مجموعة من بنى جنسها، حين انخلع أحد أجنحتها أثناء الطيران فهوت داخل محراب «سليمان»، ثم ما لبثت بعد أن استعادت توازنها إلا أن استكشفت ذلك المحراب العملاق، الذى أرضه من الرخام المُغطّى بالسجاجيد، وجدرانه من الكريستال الشفاف، وسقفه مفتوح إلى السماء، ويتوسطه «سليمان» بنفسه جالسًا على كرسيه، وقد أسند ذقنه إلى عصا يمسكها فى يده، تقول النملة إنها خافت؛ لأنها تعرف أن لا أحد فى الدنيا من حقه أن يقتحم المحراب و«سليمان» يتعبد، ولكنها قررت أن تأخذ الخطوة الأولى وتُلقى عليه السلام حتى لا يتفاجأ بوجودها، قالت النملة: «السلام على النبى الملك سُليمان الحكيم»، ثم شرحت له كيف وقعت فى هذا المكان عن طريق الخطأ، ولمّا لم يجبها «سليمان»، اقتربت منه أكثر فرأت عينيه المفتوحتين تحدِّقان فى جزء من الأرض أمامه دون أن يطرف.

اعتقدت النملة أنه مستغرق فى صلاته، فانتظرت قليلًا ثم أخبرته أنها جائعة، وليس فى الحجرة كلها ما يصلح طعام لها غير العصا التى يستند إليها، ألحّت النملة فى السؤال حتى يسمح لها النبى بأكل جزء من العصا، ولكنه لم يرد، لليلة كاملة لم يرد، حتى إذا ما بزغ الصباح، لاحظت النملة بياض شفتيه النبيلتين، وشحوب وجهه الكريم، فأدركت أنه ميت، صلت النملة صلاة طويلة على روحه الطاهرة، وأخذت تأكل فى العصا التى اتضح أنها من شجرة الخروب المفضلة لدى النمل، وظلت تأكل فيها أيامًا وليالى، حتى اختل توازن الجسد العظيم فسقط على الأرض.

ما إن سقط نبى الله «سليمان» على الأرض، حتى رآه الجن الذى كان يمر بالمحراب، وفى أقل من لمح البصر، اقتحم وزراء «سليمان» المحراب فوجدوه ميتًا، ولو أن الجن عرف بموته، لكان تحرر من تسخيره له، «فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِى الْعَذَابِ الْمُهِينِ»، فسبحان الذى سخر أبسط الأشياء وأدناها؛ لينهى مُلك أعظم المخلوقات وأكبرها وأعتاها.