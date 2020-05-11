القبض على 230 متظاهرا شاركوا في احتجاجات في هونج كونج

ألقت شرطة هونج كونج القبض على 230 شخصا، بعضهم في عمر 12 عاما، اليوم الاثنين، وذلك بعدما شاركوا في سلسلة من الاحتجاجات المطالبة بالاستقلال أمس الأحد، ولكن الشرطة ألقت القبض على بعض الأشخاص خطأ كانوا يحتفلون بعيد الأم ، حسبما قال منتقدون.

وقالت الشرطة إنه من تم القبض عليهم شاركوا في احتجاجات صغيرة أمس الأحد فيما يعد انتهاكا للقانون. ولكن المنتقدين قالوا إن عملية الاعتقال شملت أشخاصا كانوا يستمتعون بأول ليلة يمكنهم خلالها الخروج من منازلهم منذ أسابيع بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأضافت الشرطة أن التهم تشمل التجمع غير السلمي وحيازة أدوات بهدف التدمير أو إلحاق الضرر بمنشآت وحيازة أسلحة ومخدرات خطيرة و الاضرار بالنظام العام وعرقلة عمل رجال الشرطة والاعتداء على رجل شرطة ورفض إظهار بطاقات الهوية.

ومن بين من تم إلقاء القبض عليهم وجرى الافراج عنهم لاحقا طالب 13 عاما يدعى لوك، كان يبث الأحداث مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأفادت تقارير بوقوع عشرات المصابين، بينهم أشخاص تطلب الأمر نقلهم للمستشفيات.

وتواجه الحكومة انتقادات لمحاولتها استخدام قوانين التباعد الاجتماعي لفرض النظام العام.

وسجلت هونج كونج 1047 حالة إصابة بفيروس كورونا، وأربع حالات وفاة.