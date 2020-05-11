ترامب: فتح الولايات المتحدة خلال الـ30 يوما المقبلة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الحكومة الفيدرالية ستدعم الولايات وتساعدها على بناء وحشد القدرات؛ لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وأضاف «ترامب» خلال مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك قدرات غير محدودة في التعامل مع فيروس «كوفيد - 19» وسترسلها إلى دول أخرى، مؤكدًا استمرار إدارته في خدمة الأقليات والشرائح الاجتماعية المختلفة خلال الأزمة.

وتابع: «نعمل على مساعدة الأفراد من كل لون وجنس في مقاومة الفيروس»، مشيرًا إلى اعتزامه فتح الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ30 يومًا المقبلة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الاثنين، إلى أكثر من 285 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من أربعة ملايين إصابة.