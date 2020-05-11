إزالة 18 حالة تعد على الأرض الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

أسفرت حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز (إدكو - إيتاي البارود - الرحمانية - الدلنجات - الرحمانية) عن إزالة 18 حالة تعد على مساحة 32.952 م2.

وأضاف المحافظ أنه تم إزالة حالة تعد علي أرض أملاك دولة (ملاحة كوم حلاج) بإدكو بمساحة (29465 م2)، عبارة عن أرض ملك الوحدة المحلية بعمل تجفيف للأرض وتجهيزها للزراعة لعمل أحواض ومصارف، حيث تم هدم المصارف وتسوية الأحواض، و11 حالة تعد وبناء مخالف على حرم أملاك الإصلاح الزراعي بمساحة 2454 مترا بنطاق الوحدة المحلية لقرية أرمانيا بإيتاي البارود، و3 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 686 مترا عبارة عن أسوار طولية بالطوب الأبيض بنطاق قرية عزب حوش عيسى.

وتابع: وإزالة حالة تعد في المهد على الأرض الزراعية بمساحة 300 متر بقرية مؤسسة البستان بالدلنجات، عبارة عن مباني مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، و2 حالة تعد على أملاك دولة بمساحة 47 مترا.