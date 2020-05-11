ولدت فى نهاية الخريف وبداية الشتاء..

كان البرد هو أول إحساس أستقبل به الحياة.. ومن هنا فقد وقعت فى هوى البرد.

والصيف عندى ضيف ثقيل يجثم على أنفاس المرء فلا يتركه يحيا ولا يدعه يموت، إنما هو شىء بين بين.

وفى الصيف لا يرفع المرء عينيه للسماء إلا نادرا..

فإذا غامر ونظر إلى أعلى ردته الشمس على عقبيه كما يرتد جيش مهزوم أمام كرة ضخمة من النار.

إن ضربة الشمس فى الصيف أحيانا تصيب السائرين فى الظل، فما بالك بمن يتجاسر ويرفع عينيه ويحدق فى الشمس، إن الشمس تنطبع فى عينيه وحتى لو أغلقهما فسوف يظل يرى الشمس.. وحقيقه الشمس أنها نجم أقرب من بقية النجوم.

وهى فى ذاتها سلسلة من الانفجارات النووية، أى إنها فى حد ذاتها جحيم، ولكنها فى البعد تتحول إلى طاقة تمد الكائنات فى الأرض بالحياة. ولو أن الشمس أزيحت إلى ضعف بعدها الحالى عن الأرض، لتجمدت مياه الأنهار والبحار والمحيطات وغرقت الحياة على كوكبنا فى جليد قاتل، ولو أن الشمس اقتربت من الأرض إلى نصف ما هى عليه الآن فسوف تغلى مياه المحيطات والأنهار وتتبخر الحياة وتنتحر فى جحيم الحرارة الجديد!

كل شىء إذن محسوب ومقدر وفى الصيف نرى طرفا من الجحيم الذى ينتظر الجاحدين.. ومن المعروف أن الإنسان لا يستطيع أن يفكر بشكل سليم وهو فى الجحيم، ولما كان الصيف الخانق اللاهب صورة مصغرة ومخففة من الجحيم، فإننى أجد نفسى فى الصيف عاجزا عن التفكير.

إن الإنسان يعتبر مريضا إذا ارتفعت درجة حرارته درجة واحدة أو درجتين.. وهو يهرع إلى الطبيب أو يهرع إليه الطبيب إذا ارتفعت درجة حرارته درجتين ونصفا.

لكن حرارة الصيف ترتفع ثلاثين درجة وأحيانا أكثر، ورغم ذلك لا يعالجها إلا طبيب سيحضر بعد ستة أشهر هو الشتاء.

والشتاء والبرد مثل زهرة معطرة.. ومثلما يسبق الزهرة شذاها العطر قبل أن تصل إليك، فكذلك يسبق البرد فصل الشتاء حينما يولد الشتاء.. ومن المدهش أن الشتاء يولد من قلب الصيف، والبرد رفيق الشتاء وهو من أعجب المخلوقات التى تعيش معنا على سطح الأرض.. ويتدثر البرد عادة بعباءة الرياح، ويعلن عن نفسه قبل وصوله شأن الملوك والعظماء، ولا يكاد البرد يوجد فى مكان حتى تحنى الحرارة رأسها وتبدأ فى التراجع والانكماش حتى تتحول إلى ثلج أبيض أخرس.

والبرد ليس ضيفا عاديا تستطيع أن تستقبله بأى ملابس، ولا تستطيع أن تفتح له صدرك العالى.

إن البرد لا يحب رفع الكلفة، وهو مخلوق وقور لا يغفر لك أى عرى أو عبث، وأى محاولة للاستهانة بالبرد تطرح صاحبها صريعا فى الفراش.. ويعاقب البرد من لا يرعون وقاره عقابا صارما ولكنه لطيف كأنه يصدر من أب يؤدب أبناءه، إن البرد لا يقتل، ولكنه يجعلك ترتعش وتسخن وتبرد وتعطس وتكح.

والبرد رغم قسوته المبطنة بالحنان لا يعاقب طويلا، إنما هى أيام فى الفراش تحس فيها أنك بمأمن من كل أخطار الطريق ومرعبات الدهر وحوادثه، والبرد ملك حقيقى يرتعش أمامه الملوك والصعاليك والأغنياء والفقراء والأذكياء والأغبياء.. ولا يقبل الملك الحقيقى أقل من الولاء المطلق من جميع رعاياه رغم اختلافهم.

والبرد هو المأذون الذى أدى إلى ملايين الزيجات التى وقعت على سطح المعمورة، فإن الأعزب يقتنع بأهمية الزواج بعد ليالى الشتاء التى يقضيها وحيدا فى بيته مثل حيوان برى متوحش.

ولولا البرد ما تكاثرت البشرية بهذه السرعة، فإن البرد يدفع الناس إلى التلاصق،

ومعظم النار من مستصغر الشرر.

والبرد هو فصل الكُتاب والشعراء والفنانين، وعلى حين تدخل فيه الأفاعى والسحالى بياتها الشتوى وتنام. يستيقظ الشعراء ويعالجون الكلمات والأحاسيس والموسيقى..

والبرد كله مزايا وفضائل. وليس له سوى عيب واحد أو عيبين.. إنه يحتاج إلى طعم خاص يدخل فيه الزبد واللحم والشوربة والبيض والفواكه.. وهذا كله مرتفع السعر.

أيضا يحتاج البرد إلى فراش وثير وأغطية صوفية، ولولا هذان العيبان لكان البرد مخلوقا بلا عيوب، ولكن الحلو لا يكتمل كما تقول أمثالنا العامية.