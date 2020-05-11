عمرو أديب: تبرعت بـ250 ألف جنيه لـ«تحيا مصر» خلال وجود ابني في العزل

رد الإعلامي عمرو أديب على هجوم قناة الجزيرة بعدما قالت إنه تدخل لنقل نجله الذي كان من العالقين في لندن وإدخاله العزل على حساب الدولة، وأن ذلك بمثابة "رشوة" من الصحة لأديب للحديث عن جهود الوزارة.



وقال أديب إنه تبرع بمبلغ 250 ألف جنيه لصندوق تحيا مصر قبل خروج ابنه من العزل المفروض عليه بعد عودته من لندن إلى مصر، مؤكدا عدم صحة تدخله لنقل ابنه من لندن وإدخاله العزل على حساب الدولة.



أضاف أديب خلال برنامج "الحكاية" الذي يقدمه على قناة إم بي سي مصر: "ابن عمرو أديب محدش صرف عليه حاجة لا أكل ولا شرب ولا طيارة ودفعت الطاق عشر أضعاف 250 ألف جنيه في 14 يوم ووقف طابور زي الناس، إيه الزلزال اللي في مصر إن حد يخش العزل يلاقي غرف مش عاجباه، وتقعد الجزيرة 24 ساعة يتكلموا على الموضوع دا".



تابع: "وطبعا الطايرة دفعت فلوس تذكرتها ومش بقول إني بمن ولا حاجة ما دام قادر متشيلش البلد في ظرف زي دا ولا مليم، على فكره ممكن يوميها أقول دفعت لا خالص، وأنا قلت يا ابني قول لأصحابك اللي قادر ما يستناش، كل اللي بطلبه الظروف بعد كدا هتبقى أصعب وأحنا داخلين في خناقة على سرير ومخدة".