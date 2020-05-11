بعد فرض الإغلاق على الصعيد العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، تأثر النظام الاقتصادي بالسلب، وأصبح مزارعو المانجو يحققون خسائر فادحة، لكن بفضل التكنولوجيا ومسئولو الزراعة الهندية؛ تم إنعاش الاقتصاد الزراعي.

ووفقا لما جاء في موقع "نيو إنديا إكسبريس"، استطاع المزارع المقيم في باندرا، ويملك مزرعة "رانس" التي تبلغ مساحتها 200 فدان في أوران بمنطقة كونكان، أن يختم أوامر شراء 20 ألف كيلو مانجو ألفونسو في شهر من خلال "الواتس آب"، وقال إنهم لا يحصلون على ربح كبير، لكن ما يحصلون عليه يساهمون بجزء منه في صندوق الإغاثة التابع لرئيس الوزراء لمكافحة فيروس كورونا.

وأضاف المزارع: "عندما بدأ موسم المانجو في نهاية مارس الماضي، أعلنت الحكومة عن الإغلاق في جميع أنحاء البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا"، متابعا: "كنا نكافح لبيع كمية كبيرة من المانجو خلال فترة الإغلاق، حيث استطعنا التواصل مع مختلف جمعيات الإسكان التعاوني الراقية".

وتابع أنهم شاركوا رقم "الواتس آب" الخاص بهم مع مختلف جمعيات الإسكان: "بمجرد تقديم الطلب، نسلمه إلى عتبة المنزل في صندوق واحد يحتوي على 14 كيلو مانجو يكلف 1500 روبية، بينما في العام الماضي، بعنا نفس الصناديق مقابل 700 روبية لتجار الجملة في سوق المنتجات الزراعية، وتم بيعها مرة أخرى بسعر 2000 روبية إلى 2500 روبية للمستهلكين، لكننا في هذا العام، أزلنا جميع الوسطاء واتصلنا مباشرة بالمستخدمين النهائيين عبر وسائل التواصل الاجتماعي"، مستطردا: "هذا مكسب لكلا منا"، مشيرا إلى أنهم سيستخدمون نفس التكنولوجيا العام المقبل لبيع المانجو.

وأكمل: "نتبع جميع ممارسات الإبعاد الاجتماعي أثناء بيع المانجو، وعمالنا يستخدمون الأقنعة والمطهرات والقفازات أثناء إرسال المانجو إلى مجتمعات الإسكان، وهناك سبب آخر في البيع من خلال أرقام (الواتس آب)، حيث اشتكى السكان من نقص الخضار، ونقوم بهذا على نطاق صغير للغاية، ونريد تطويره على نطاق أوسع حتى لا يتم استغلال المزارعين من قبل الوسطاء والتجار، بينما لن يحرم المستهلكون أيضًا".