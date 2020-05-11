قال ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن الميناء استقبل سفينتا حاويات، و5 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن حاويات، و8 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 7835 طن يوريا و591 طن أسمنت، و50 طن رمل، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17479 طن حديد، و8526 طن سكر، و7900 طن قمح، و2327 طن ابلاكاش، و512 طن خشب زان، و 13500 طن ذرة .

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بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1205 حاوية مكافئة، تشمل فواكة "برتقال وفراولة ويوسفي" وخضروات "بطاطس وسبانخ وقرنبيط وخضار مشكل" وحاصلات زراعية "بصل وبرسيم وثوم وسمسم" يتم تصديرها إلى كلا من الإمارات والسعودية والأردن، وهولندا، وألمانيا وبنجلاديش واليونان وسنغافورة وبريطانيا وباكستان ومالطا.

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 43 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الترانزيت 595 حاوية مكافئة،

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 147532 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 112965 طنا، كما غادر 2239 شاحنة، منها 853 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 47207 من البضائع العامة.