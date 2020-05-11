تدفق آلاف الزائرين إلى شنجهاي ديزني لاند، يوم الاثنين، للمرة الأولى منذ 3 أشهر، حيث أصبحت الحديقة الصينية أول من أعادت والت ديزني افتتاحها، بعد أن أدى فيروس كورونا المستجد إلى توقف المملكة السحرية.

انضم ميكي ماوس إلى شخصيات ديزني المألوفة التي ترحب بالزوار، لكن كان الاستقبال مختلفا، حيث حلّت الأقنعة الالزامية وفحوصات درجات الحرارة والتباعد الاجتماعي للزوار والموظفين، محل المسيرات والألعاب النارية.

قال مدير عام منتجع شنجهاي ديزني: "يسعدنا للغاية إعادة فتح شنجهاي ديزني لاند بفضل جهود أعضاء فريق العمل ومجتمعنا، وسيتم تذكر احتفالات اليوم بفرح، ونتطلع للترحيب بضيوفنا في هذا المكان السعيد".

كان من بين الحشود كاي يو شنجهاي، حامل جواز سفر شنجهاي، شاب يبلغ من العمر 29 عامًا، كان يرتدي قبعة ميني ماوس، قال إنه استيقظ في 4 صباحًا للقيام برحلة إلى الحديقة، مضيفا: "أعتقد أن هذه الإجراءات ستجعل السياح يشعرون بالراحة".

تعد شركة ديزني الرائدة في الصين، والتي تبلغ قيمتها 5.5 مليار دولار، أول منتجعاتها الستة حول العالم التي أعيد افتتاحها بعد فيروس كورونا، وقد توفر هذه الخطوة لمحة عن كيف يمكن لشركة ديزني أن تبدأ في التعافي من عمليات الإغلاق المحددة لتجريد 1.4 مليار دولار أمريكي من أرباح الشركة، وكانت قد رحبت ديزني لاند بأكثر من 10 ملايين ضيف في عامها الأول بعد افتتاحها في عام 2016، ولكن الآن الحديقة ستقيد عدد الزوار إلى 20% من السعة اليومية.

أغلقت ديزني مناطق لعب الأطفال التفاعلية وعروض المسرح الحية الداخلية، وتابع أندرو بولشتاين، نائب الرئيس الأول للعمليات في الحديقة: "الغالبية العظمى من رحلات ديزني وكذلك معظم مطاعمها وعروضها ستكون مفتوحة"، وأضاف أن المزيد قد يعاد فتحه في الوقت المناسب تبعا للوضع واللوائح الحكومية.

ضيوف اليوم الأول معظمهم من الآباء والأمهات الذين لديهم أطفال، وحرص موظفو الحديقة المتواجدون أثناء دخولهم، على إظهار رمز صحي أخضر على هواتف الزائرين، قبل السماح لهم بالدخول، مع ارتداء الجميع للأقنعة، وتمت إضافة علامات أيضًا إلى المناطق التي قد يتجمع فيها الأشخاص، مثل المتاجر ومناطق الترفيه؛ لإخبار الزائرين أين يقفون، بينما تذكّر الإعلانات الصوتية الضيوف بالحفاظ على المسافة الاجتماعية.

لم تكن المخاوف بشأن فيروس كورونا بعيدة عن ذهن الزائرين، حيث أشارت تشن شيويه، 31 سنة، تعمل في مجال التسويق، إلى أنها لن تأتي إلى الحديقة لو لم يكن هناك إجراءات الإبعاد الاجتماعي، لأن "الفيروس لم ينته بعد وهذا يجعلني قلقه للغاية".