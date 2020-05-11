رصدت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، 66 انتهاكا إسرائيليا بحق الصحفيين الفلسطينيين، منذ بداية العام الجاري 2020، بينهم 4 انتهاكات خلال شهر أبريل الماضي.

وذكر التقرير الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين - الذى نشرته "وفا" اليوم الاثنين، أن اعتداءات الاحتلال المتواصلة بحق الصحفيين الفلسطينيين ما زالت تشكل خطرا على حياتهم، وتعيق أداء واجبهم المهني.

وأوضح التقرير، أن عدد الانتهاكات بلغ 66 انتهاكا منذ بداية العام الجاري، حيث سجل شهر يناير 27 انتهاكا، وفبراير 26 انتهاكا، فيما شهد شهر مارس 9 انتهاكات، في حين تم تسجيل أربع انتهاكات بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال شهر أبريل الماضي.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين أصيبوا جراء إطلاق الأعيرة المطاطية وقنابل الغاز المسيل للدموع والتعرض للضرب واعتداءات أخرى، منذ بداية العام وحتي أبريل الماضي ، بلغ 36 مصابًا...بينما بلغ عدد حالات الاعتقال والاحتجاز 28 حالة، فيما سجلت حالتان حول الاعتداء على المؤسسات والمعدات الصحفية.

وبين التقرير أن عدد حالات الاعتقال والاحتجاز وسحب البطاقات وإطلاق النار التي لم ينتج عنها إصابات بلغ 4 حالات.

ولفت التقرير إلى أن محكمة الاحتلال أصدرت في 19 أبريل الماضي حكماً بحق الصحفي الأسير سامح جبر الطيطي ، من مخيم "العروب " في مدينة الخليل بالسجن لمدة 6 أشهر، وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل على خلفية عمله الصحفي.

وكان الصحفي الطيطي قد اعتقل في التاسع من ديسمبر الماضي من منزله وخضع للتحقيق حول عمله الصحفي.