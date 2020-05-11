شنت الوحدة المحلية بمركز إيتاي البارود في البحيرة، حملة تطهير وتعقيم الوحدة الصحية بقرية أبو شادي منشأه النصر والطرق المؤدية إليها، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد إصابة ممرضة بالوحدة بفيروس كورونا، مخالطة لابنتها الممرضة التي تعمل بمستشفى خاص بالإسكندرية.

جاء ذلك بعد أن قررت الإدارة الصحية بمدينة إيتاي البارود، بعزل منزلي لجميع العاملين بالوحدة وعددهم 47 من الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين والعمال لمدة 14 يوما فترة حضانة فيروس كورونا.

وانتداب طاقم طبي بديل من الوحدات الصحية المجاورة، للعمل بالوحدة الصحية بقرية أبو شادي على أن يصبح استقبال الحالات بالوحدة الصحية لحالات الطوارئ فقط.