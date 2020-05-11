 بعد إصابة ممرضة بكورونا.. عزل العاملين بالوحدة الصحية بقرية أبو شادي في البحيرة - بوابة الشروق
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بعد إصابة ممرضة بكورونا.. عزل العاملين بالوحدة الصحية بقرية أبو شادي في البحيرة

عزل العاملين بالوحدة الصحية بقرية أبو شادي في البحيرة
عزل العاملين بالوحدة الصحية بقرية أبو شادي في البحيرة
غادة الدسونسى:
نشر فى : الإثنين 11 مايو 2020 - 10:31 م | آخر تحديث : الإثنين 11 مايو 2020 - 10:31 م

شنت الوحدة المحلية بمركز إيتاي البارود في البحيرة، حملة تطهير وتعقيم الوحدة الصحية بقرية أبو شادي منشأه النصر والطرق المؤدية إليها، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد إصابة ممرضة بالوحدة بفيروس كورونا، مخالطة لابنتها الممرضة التي تعمل بمستشفى خاص بالإسكندرية.

جاء ذلك بعد أن قررت الإدارة الصحية بمدينة إيتاي البارود، بعزل منزلي لجميع العاملين بالوحدة وعددهم 47 من الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين والعمال لمدة 14 يوما فترة حضانة فيروس كورونا.

وانتداب طاقم طبي بديل من الوحدات الصحية المجاورة، للعمل بالوحدة الصحية بقرية أبو شادي على أن يصبح استقبال الحالات بالوحدة الصحية لحالات الطوارئ فقط.


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