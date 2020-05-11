تركيا قد ترفع حظر تداول العملة المحلية لدى بنوك أجنبية

أشارت تركيا إلى أنها قد تلغي حظرا على تداول الليرة مع بنوك "بي إن بي باريبا" و"سيتي جروب" و"يو بي إس جروب"، ما قد يمثل تراجعا عن إجراءات تم فرضها الأسبوع الماضي بعدما هوت العملة التركية إلى مستوى متدني قياسي، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الأحد.

وقال محمد علي أكبين رئيس الوكالة التركية للرقابة المصرفية والتنظيمية المعروفة باسم "بي دي دي كيه" لوكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية إنه قد يتم رفع الحظر إذا أوفت البنوك الثلاثة بالتزامات العملة المحلية للبنوك التركية.

وأصبح من الصعب مضاربة المستثمرين الأجانب على الليرة بعدما تم فرض قيود على إمكانية حصولهم على السيولة من العملة المحلية.

وفرضت تركيا الحظر بعدما أخفقت محاولات التدخل في سوق الصرف وإجراءات جديدة لمكافحة التلاعب بالأسعار في الحد من انهيار الليرة.

وسجلت العملة مستوى متدنيا قياسيا الخميس الماضي بعدما القت وسائل إعلام حكومية المسؤولية على مؤسسات مالية غير محددة عن هجمات على العملة للتلاعب في أسعارها.

وبدأت الليرة تقلص خسائرها بعدما ظهرت كلمة الحظر. وقال أكبين إننا "سوف نستمر في محاربة محاولات التلاعب".

كما قال إنه لا توجد خطط لتقييد التعليق والتحليل السوقي استنادا للحقائق، في أعقاب انتقاد بأن تعبير قواعد جديدة يمكن أن تجعل التعليق المالي يقع تحت طائلة المساءلة القانونية.