 الحكومة الإيطالية تعتزم مساعدة طيران أليتاليا بثلاثة مليارات يورو - بوابة الشروق
الإثنين 11 مايو 2020 7:48 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

الحكومة الإيطالية تعتزم مساعدة طيران أليتاليا بثلاثة مليارات يورو

روما - د ب أ
نشر فى : الإثنين 11 مايو 2020 - 7:36 م | آخر تحديث : الإثنين 11 مايو 2020 - 7:36 م

قالت وزيرة النقل الإيطالية باولا دي ميشيلي، للصحفيين، إن الحكومة الإيطالية تعتزم رصد موارد مالية بقيمة 3 مليارات لدولار لرسملة شركة "نيو أليتاليا كومباني" الجديدة التي تتولى إدارة شركة الطيران المتعثرة أليتاليا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن دي مشيلي القول إن هذه الأموال جزء من حزمة التحفيز الاقتصادي الجديدة التي تدرسها الحكومة لدعم الاقتصاد في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن توافق الحكومة على حزمة التحفيز الاقتصادي خلال الأسبوع الحالي.

وقالت الوزيرة "رصدنا ثلاثة مليارات دولار لأن أليتاليا شركة استراتيجية وهي اليوم أكثر استراتيجية من أي وقت مضى".

وبحسب بيانات انتشار فيروس كورونا المستجد، ستتمكن الحكومة من تقييم احتمالات استئناف رحلات الطيران من وإلى إيطاليا أوائل يونيو المقبل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك