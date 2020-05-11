سوهاج: رفع 838 طن قمامة ومخلفات صلبة خلال 7 أيام

أعلنت محافظة سوهاج عن رفع 838 طن قمامة ومخلفات صلبة وتراكمات خلال تنفيذ الوحدات المحلية لحملات نظافة مكبرة في الأسبوع الماضي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، باستغلال ساعات الحظر في أعمال النظافة والتطهير والإنارة؛ للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق، وحرصًا على صحة المواطنين.
وأوضح علي يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا، أنه تم رفع 220 طنًا من القمامة والمخلفات من شوارع المدينة، وتم نقلها إلى المقلب العمومي بالجبل بقرية بيت داود.
من جانبه أشار أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة البلينا، إلى إجراء حملة نظافة مكبرة استهدفت قرية أولاد عليو، وطريق مصر أسوان وطرق مستشفى الشيخ مرزوق التابعة لقرية أولاد عليو، وتم رفع أكثر من 50 طنًا من القمامة والمخلفات.
وقال محمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج، إنه تم رفع 15 طن قمامة ومخلفات من الشوارع بقرية الكوامل وشوارع الهجارسة وأولاد غريب، ورفع 15 طن آخرى من سعدالله والشيخ مكرم وامتداد شارع التحرير، وشارع العضاضة وامتداد شارع الجمهورية، وسيتي وقرية القرامطة غرب، ورفع 10 أطنان قمامة من الشوارع الجانبية ونجع القنطرة.
وأشار إلى رفع 18 طن قمامة ومخلفات من منطقة المحامدة البحرية، ووسط العمارات السكانية، ورفع 12 طن قمامة ومخلفات صلبة من قرية المحامدة البحرية.
وفي مركز ومدينة دار السلام، قال لطفي محمد علي أنه تم رفع 15 طن قمامة خلال حملة مكبرة، شملت القطاع الأوسط وشارع السوق، وشارع الشونة، وشارع منطقة التأمين الصحي، وشارع السادات، والخط السريع وشارع مجلس المدينة الجديد.
وأشار عاطف الصمطي، رئيس حي شرق سوهاج، إلى إجراء حملة مكبرة أثناء ساعات الحظر استهدفت رفع كفاءة النظافة في (ميدان الشبان - شارع قبلي الهلال - شارع المعهد الديني).
ولفت إلى رفع كفاءة النظافة في عدة شوارع منها (الجمهورية - سيدنا الحسن - آل البيت - بن حزم - خلف المجلس - الإمام محمد عبده - عبدالحليم محمود - مرعى - شحاتة شخرور - عبدالرحمن دياب - أيوب دياب - عثمان أبوزيد - الرنين، وشارع التحرير وشارع الشهيد المستشار عمر حماد ١٥ سابقًا).
ولفت عبد المنعم عبد القوي رئيس مركز ومدينة ساقلتة إلى تكثيف حملات النظافة ورفع التجمعات من القمامة حيث تم رفع أكثر من 20 طن مخلفات قمامة ومواد صلبة بمداخل القرى والشوارع بالمدينة.
وقال عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما، اإنه تم رفع 20 طنًا من المخلفات والتراكمات خلال حملة بالرياينة المعلق شملت منطقة بحرى البلد، ومنطقة غرب البلد بجوار مسجد القلايدية ووسط البلد عند مضيفة آل إسماعيل وآل عليو، ومنطقة شرق البلد، وعند المسجد البحري، وعند مضيفة آل سليمان قبلي البلد، كما تم رفع 18 طنًا من المخلفات والقمامة من أمام عملية المياه بسلامون تمهيدًا لزراعة مكان القمامة بالأشجار.
وفي مركز ومدينة المراغة، قال حازم أبو الخير رئيس المركز، اإنه تم رفع 130 طن مخلفات بطريق سوهاج / أسيوط امتداد قرية الشيخ يوسف مروراً بنجوع وقري مركز المراغة، الواقع على ذات الطريق وصولاً بمدخل طهطا الشمالي، كذلك تم رفع ونظافة مدخل قرية الحريدية بجوار العمارات السكنية، وطريق المراغة شندويل/غرب السكة الحديد.
وأشار إلى إخلاء الحاويات بسيارات المكبس ونقلها إلى المقلب العمومي الخاص بالوحدة بالجبل الغربي، كذلك تواصل الوحدات القروية الخمس شندويل، وبناويط، والبطاخ، والغريزات، وأولاد إسماعيل أعمال النظافة وتمهيد الطرق بشوارع القري.
وأكد علي رفاعي رئيس مركز ومدينة طهطا، رفع 120 طن مخلفات وتراكمات بمدينة طهطا وساحل طهطا، كما تم رفع 70 طن مخلفات بمختلف المجالس القروية ( شطورة، والصوامعة والصفيحة، وبنجا ونزلة القاضي).
وفي مركز ومدينة أخميم، قال حسين حبارير رئيس المركز، إنه تم شن حملة نظافة شملت الموقف الشرقي والمنطقة الأثرية وتم رفع 5 أطنان أتربة ومخلفات، لافتًا إلى رفع 30 طن مخلفات صلبة وقمامة بقرية الحواويش ومنطقة المناصرة بالديابات، وطريق الطواحين ونجع عرب مهدى امام الشادر وأمام مزرعة الألبان ومنطقة كوبري الحواويش البحريةـ وطريق الوزات حتى بوابة الكوثر وطريق الديابات، بالإضافة إلى رفع 70 طن أتربة ومخلفات في حملة بقرية نيدة وعرب الأطاولة وآبار الملك.