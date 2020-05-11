سوهاج: رفع 838 طن قمامة ومخلفات صلبة خلال 7 أيام

أعلنت محافظة سوهاج عن رفع 838 طن قمامة ومخلفات صلبة وتراكمات خلال تنفيذ الوحدات المحلية لحملات نظافة مكبرة في الأسبوع الماضي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، باستغلال ساعات الحظر في أعمال النظافة والتطهير والإنارة؛ للحفاظ على الشكل الحضاري اللائق، وحرصًا على صحة المواطنين.

وأوضح علي يوسف أبو عقيل رئيس مركز ومدينة جرجا، أنه تم رفع 220 طنًا من القمامة والمخلفات من شوارع المدينة، وتم نقلها إلى المقلب العمومي بالجبل بقرية بيت داود.

من جانبه أشار أحمد البدري، رئيس مركز ومدينة البلينا، إلى إجراء حملة نظافة مكبرة استهدفت قرية أولاد عليو، وطريق مصر أسوان وطرق مستشفى الشيخ مرزوق التابعة لقرية أولاد عليو، وتم رفع أكثر من 50 طنًا من القمامة والمخلفات.

وقال محمد إمبابي رئيس مركز ومدينة سوهاج، إنه تم رفع 15 طن قمامة ومخلفات من الشوارع بقرية الكوامل وشوارع الهجارسة وأولاد غريب، ورفع 15 طن آخرى من سعدالله والشيخ مكرم وامتداد شارع التحرير، وشارع العضاضة وامتداد شارع الجمهورية، وسيتي وقرية القرامطة غرب، ورفع 10 أطنان قمامة من الشوارع الجانبية ونجع القنطرة.

وأشار إلى رفع 18 طن قمامة ومخلفات من منطقة المحامدة البحرية، ووسط العمارات السكانية، ورفع 12 طن قمامة ومخلفات صلبة من قرية المحامدة البحرية.

وفي مركز ومدينة دار السلام، قال لطفي محمد علي أنه تم رفع 15 طن قمامة خلال حملة مكبرة، شملت القطاع الأوسط وشارع السوق، وشارع الشونة، وشارع منطقة التأمين الصحي، وشارع السادات، والخط السريع وشارع مجلس المدينة الجديد.

وأشار عاطف الصمطي، رئيس حي شرق سوهاج، إلى إجراء حملة مكبرة أثناء ساعات الحظر استهدفت رفع كفاءة النظافة في (ميدان الشبان - شارع قبلي الهلال - شارع المعهد الديني).

ولفت إلى رفع كفاءة النظافة في عدة شوارع منها (الجمهورية - سيدنا الحسن - آل البيت - بن حزم - خلف المجلس - الإمام محمد عبده - عبدالحليم محمود - مرعى - شحاتة شخرور - عبدالرحمن دياب - أيوب دياب - عثمان أبوزيد - الرنين، وشارع التحرير وشارع الشهيد المستشار عمر حماد ١٥ سابقًا).

ولفت عبد المنعم عبد القوي رئيس مركز ومدينة ساقلتة إلى تكثيف حملات النظافة ورفع التجمعات من القمامة حيث تم رفع أكثر من 20 طن مخلفات قمامة ومواد صلبة بمداخل القرى والشوارع بالمدينة.

وقال عدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة طما، اإنه تم رفع 20 طنًا من المخلفات والتراكمات خلال حملة بالرياينة المعلق شملت منطقة بحرى البلد، ومنطقة غرب البلد بجوار مسجد القلايدية ووسط البلد عند مضيفة آل إسماعيل وآل عليو، ومنطقة شرق البلد، وعند المسجد البحري، وعند مضيفة آل سليمان قبلي البلد، كما تم رفع 18 طنًا من المخلفات والقمامة من أمام عملية المياه بسلامون تمهيدًا لزراعة مكان القمامة بالأشجار.

وفي مركز ومدينة المراغة، قال حازم أبو الخير رئيس المركز، اإنه تم رفع 130 طن مخلفات بطريق سوهاج / أسيوط امتداد قرية الشيخ يوسف مروراً بنجوع وقري مركز المراغة، الواقع على ذات الطريق وصولاً بمدخل طهطا الشمالي، كذلك تم رفع ونظافة مدخل قرية الحريدية بجوار العمارات السكنية، وطريق المراغة شندويل/غرب السكة الحديد.

وأشار إلى إخلاء الحاويات بسيارات المكبس ونقلها إلى المقلب العمومي الخاص بالوحدة بالجبل الغربي، كذلك تواصل الوحدات القروية الخمس شندويل، وبناويط، والبطاخ، والغريزات، وأولاد إسماعيل أعمال النظافة وتمهيد الطرق بشوارع القري.

وأكد علي رفاعي رئيس مركز ومدينة طهطا، رفع 120 طن مخلفات وتراكمات بمدينة طهطا وساحل طهطا، كما تم رفع 70 طن مخلفات بمختلف المجالس القروية ( شطورة، والصوامعة والصفيحة، وبنجا ونزلة القاضي).

وفي مركز ومدينة أخميم، قال حسين حبارير رئيس المركز، إنه تم شن حملة نظافة شملت الموقف الشرقي والمنطقة الأثرية وتم رفع 5 أطنان أتربة ومخلفات، لافتًا إلى رفع 30 طن مخلفات صلبة وقمامة بقرية الحواويش ومنطقة المناصرة بالديابات، وطريق الطواحين ونجع عرب مهدى امام الشادر وأمام مزرعة الألبان ومنطقة كوبري الحواويش البحريةـ وطريق الوزات حتى بوابة الكوثر وطريق الديابات، بالإضافة إلى رفع 70 طن أتربة ومخلفات في حملة بقرية نيدة وعرب الأطاولة وآبار الملك.