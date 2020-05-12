المسماري: تركيا نقلت 17 ألف إرهابي من سوريا إلى ليبيا

قال أحمد المسمارى المتحدث باسم الجيش الوطني الليبى، أن "النظام التركي عمل على نقل نحو 17 ألف إرهابي من سورية إلى ليبيا خلال الأيام الأخيرة".

وأضاف المسماري في مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، أن مجلس النواب جاء عبر انتخابات حرة ونزيهة تمثل الشعب ولا يمكن حله إلا من خلال انتخابات، موضحا أن هناك بعض النواب اتجهوا اتجاها أخر،بحسب بوابة أفريقيا الاخباية ، وموقع اخبار ليبيا..

تابع المتحدث باسم الجيش الليبي،" أن استهدافنا لقاعدة معيتيقة بعدة صواريخ لأنها أصبحت تهديدا للمنطقة بالكامل والمدنيين بمحيط طرابلس" مشدداً على أن قاعدة معيتيقة الجوية، تحولت إلى قاعدة عسكرية جوية "للاحتلال التركي".

وذكر "إن البيان الخماسي الذي أصدرته (مصر والإمارات واليونان وفرنسا وقبرص) يعتبر بمثابة اعتراف دولي بشرعية الجيش الوطني الليبي، ويؤكد على محورية دور الجيش الوطني الليبي في محاربة الإرهاب".

وقال البيان الخماسي، في وقت سابق، إن التدخل التركي في ليبيا يهدد الاستقرار الإقليمي.

ورفض المسماري بيان الخارجية التركية ورفضه لأحلام أردوغان، مشددا على أن هذه الأحلام سوف تنتهى فى ليبي، في إشارة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

كانت وزارة الخارجية التركية قد أعلنت أمس الأحد أن انقرة ستعتبر قوات المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي أهدافا شرعية إذا تعرضت مصالح أنقرة في ليبيا لأي هجمات.

يشار إلى أن تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة دوليا أبرمتا في شهر نوفمبر الماضي مذكرتين تتعلقان بالتعاون الأمني وترسيم الحدود.

كما أعلن أردوغان في شهر يناير الماضي، أن أنقرة بدأت نشر قوات في ليبيا لدعم الحكومة المعترف بها دوليا.

وتشهد ليبيا قتالا منذ اكثر من عام بين حكومة الوفاق والجيش الوطني الليبي.