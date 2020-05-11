راشد الغنوشي يحل المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية

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كشف مصدر من حزب حركة النهضة الإسلامية الشريك في الائتلاف الحكومي في تونس، عن قرار رئيس الحركة راشد الغنوشي اليوم الاثنين بحل المكتب التنفيذي للحزب.

وكشف المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) عن الاستعداد لطرح قائمة بديلة من قبل رئيس الحركة في اجتماع لمجلس الشورى في دورته القادمة.

وسيتولى مجلس الشورى الهيئة الأعلى في الحزب مناقشة القائمة الجديدة والتصويت عليها.

ولم تتضح أسباب حل المكتب الحالي ولكن الخلافات الداخلية قائمة بين القيادات المخضرمة والشابة بشأن طريقة إدارة الهياكل وتجميع السلطات بين يدي رئيس الحركة، وسط استقالات لقيادات وازنة.

ويستعد الحزب لعقد مؤتمره الحادي عشر في وقت لاحق من هذ العام، وتتصدر عناوينه المستقبل للزعيم التاريخي للحزب على رأس الحركة.