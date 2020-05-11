أمين «الأخوة الإنسانية»: دعوة الصلاة 14 مايو لحظة تاريخية للبشرية في مواجهة بلاء عظيم

قال الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية المستشار محمد عبدالسلام، إن مبادرة الصلاة يوم 14 مايو الجاري لاقت استجابة وترحيب ودعم من شخصيات سياسية وشخصيات عامة ومؤسسات ورجال دين، وهذا التضامن هو المحرك لنا للدعوة لتنحية الخلافات في العالم.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم، انعقد عن بعد عبر برنامج "زووم" للإعلان عن تفاصيل المبادرة التي دعت لها اللجنة العالم للصلاة والدعاء يوم 14 مايو الجاري لمواجهة وباء كورونا، "نحن بحاجة للتوجه إلى الله في كل وقت وكل حين، والبشرية كلها في بلاء عظيم، هذا الوباء لم يفرق بين أحد، ونحن أحوج ما نكون للقرب إلى الله، وهي دعوة دينية وعلمية، واللجنة حين فكرت في هذا الأمر لأمر فعلي وهو الصلاة، وأمر رمزي لإرسال رسالة بأن البشرية يمكن أن تعيش في سلام وتتحد".

وأوضح، أن كورونا خطر لوباء ذاق مرارته الجميع، واستهدف البشرية كلها، في مشهد لم يتوقعه المتشائمون.

وأكد، النداء بالصلاة دعوة روحية لتحفيز الطاقات الإيمانية للتوجه إلى الله والتضرع إليه لكي يرفع هذا الوباء، وهي لحظة تاريخية لوحدة العائلة البشرية حول المشتركات الإنسانية.

وأعلن عبدالسلام تضامنه مع كافة المصابين، والدعاء لكي يلهم الله العلماء أن يصلوا إلى لقاح لهذا الفيروس.

كما أعلن عبدالسلام، عن إطلاق موقع الكتروني خاص بمبادرة الدعوة للصلاة، مؤكدًا أن التضامن العالمي فاق الحدود، وكثير من القادة السياسيين والدينيين اهتموا، إذ حازت اجماعًا كبيرًا.

وأوضح، ليس هناك صورة معينة للصلاة، نحن نتحدث عن أديان مختلفة وطقوس مختلفة، نحن لم نتحدث عن طقس واحد أو صلاة بشكل ما، نحن نقول أن كل حسب دينه يتوجه إلى الله إما بالدعاء أو الصلاة أو الصوم، أما الحشود فنحن نعلم أن هناك إجراءات احترازية، فلا حديث عن حشود للصلاة.

وأكد، أن البشرية تحتاج إلى تضامن إنساني عالمي حقيقي وليس تضامن دبلوماسي أو شكلي.