بوتين: بإمكاننا الانتقال إلى تخفيف القيود على مراحل

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، انتهاء العطلة العامة المفروضة في روسيا بسبب تفشي فيروس كورونا يوم 12 مايو مع الحفاظ على الإجراءات الصحية، مؤكدا أنها أنقذت حياة آلاف الأشخاص.

وقال بوتين، في خطاب بشأن سير تفشي فيروس كورونا في البلاد، اليوم الاثنين: "تنتهي يوم غد، 12 مايو، فترة العطلة العامة لكل روسيا ولكل قطاعات الاقتصاد. لكن مكافحة الوباء ليست في نهايتها، الخطر الناجم عنه لا يزال قائما، بما في ذلك في الأراضي التي تشهد أوضاعا جيدة نسبيا"، وفقاً لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

واعتبر بوتين أن الإجراءات الصحية التي اتخذتها السلطات الروسية تتيح الانتقال إلى فترة تخفيف الإجراءات التقييدية المفروضة بسبب الوباء على مراحل، إلا أنه شدد على أنه لا يمكن فعل ذلك في لحظة واحدة، مؤكدا ضرورة الحفاظ على نظام القيود بشكل عام حاليا.

وأوضح أن كل الأقاليم الروسية ستقرر بنفسها سير عملية رفع الإجراءات التقييدية، مؤكدا ضرورة فعل ذلك بناء على إرشادات الأطباء والخبراء.

كما اعتبر بوتين أن الإجراءات التي تم اتخاذها في روسيا بشكل مسبق أنقذت حياة آلاف الأشخاص.

إلى ذلك، أعلن الرئيس الروسي اليوم عن تبني حزمة جديدة من التدابير الخاصة بدعم المواطنين وقطاع الأعمال على خلفية الوباء.