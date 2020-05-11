إندونيسيا تدعم البنوك ماليا في إطار برنامج التعافي الاقتصادي

أظهرت قواعد البرنامج الوطني للتعافي الاقتصادي في إندونيسيا التي نشرت اليوم الاثنين إمكانية قيام الحكومة بضخ الأموال كدعم نقدي للبنوك التي تقوم بإعادة هيكلة قروضها أو تقدم قروضا إضافية أو تزيد رأسمالها العامل.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن الحكومة تستطيع تقديم هذه الأموال للبنوك في صورة زيادة رأسمالها أو كاستثمار أو كضمانات قروض.

في الوقت نفسه فإن البنوك المؤهلة للاستفادة من هذه التسهيلات يجب أن تكون مملوكة بنسبة 51 في المئة على الأقل لإندونيسيين أو لمؤسسات محلية وأن يكون وضعها المالي جيد وأن تكون ضمن أكبر 15 بنكا في إندونيسيا من حيث قيمة الأصول.

في الوقت نفسه يمكن للبنوك المستفيدة تقديم هذه الأموال لبنوك أخرى تحتاج إلى سيولة نقدية بعد إعادة هيكلة قروضها أو زيادة القروض المقدمة للبنوك الريفية والشركات المالية متعددة الأنشطة.

ودخلت هذه القواعد حيز التطبيق اعتبارا من اليوم