لجنة الطوارئ اليمنية تعلن عدن مدينة موبوءة

أعلنت اللجنة الوطنية اليمنية العليا للطوارئ لمواجهة كورونا، العاصمة المؤقتة عدن مدينة موبوءة، وذلك في ضوء تقرير رفع من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة سالم الخنبشي حول ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في عدن إلى 35 إصابة بينها 4 وفيات، تزامنا مع تفشي عدد من الأمراض والحميات بسبب الأمطار والسيول التي ضربت المحافظة مؤخراً.

وناشدت اللجنة الوطنية اليمنية- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الاثنين- المجتمع الدولي والمانحين والمنظمات الدولية المعنية تقديم الدعم للقطاع الصحي في المدينة، بما يسهم في احتواء انتشار الوباء وغيره من الحميات والأمراض.

وأقرت بإيقاف حركة النقل الجماعي من محافظة عدن إلى بقية المحافظات الأخرى، مع السماح باستمرار حركة النقل التجاري، مشددة على أن الوضع الإداري والسياسي في المدينة يعرقل أي جهود تبذل لمواجهة الوباء، وأن التدخلات في عمل المؤسسات الرسمية واختلال وضع السلطة والأجهزة الأمنية والعسكرية تقود المدينة إلى كارثة صحية.

وأدانت اللجنة اليمنية استمرار مليشيا الحوثي الانقلابية في التعتيم على الأنباء، وتعريض المواطنين للخطر، واستهتارها بأرواح الناس واستخدام الوباء كورقة سياسية لابتزاز المجتمع الدولي، وهو ما حذى بمنظمة الصحة العامة إلى إعلان إيقاف عملها في مناطق سيطرة الحوثيين.