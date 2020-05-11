سويسرا: المقاهي والمطاعم تفتح أبوابها مع تفعيل منظومة لتعقب العدوى بفيروس كورونا

تمكن مواطنو سويسرا من زيارة المطاعم والمقاهي والحانات، اليوم الاثنين، بعد شهرين من الإغلاق، وطلبت منهم السلطات تقديم تفاصيل الاتصال بهم لكي تتمكن من تعقب أي حالات عدوى بفيروس كورونا المستجد بين الضيوف.

وقررت السلطات السماح لأربعة أشخاص فقط أو أسرة واحدة بالجلوس معا على كل طاولة، وتطلب من أحد الأعضاء تقديم اسمائهم وأرقام هواتفهم ووقت الزيارة ورقم الطاولة، بما يتماشى مع سياسات الوباء الجديدة.

ويتعين على تلك المطاعم أو المقاهي الاحتفاظ بهذه البيانات لمدة 14 يوما وتقديمها للسلطات الصحية إذا لزم الأمر، ويقوم خبراء بتتبع الأشخاص الذين يتبين أنهم مصابون بكوفيد-19 وتحديد الأشخاص الذين ربما قابلوهم وأصابوهم بالعدوى.

يذكر أن ملء استمارات تفاصيل الاتصال أمر اختياري.

وقالت رئيسة سويسرا سيمونيتا سوماروجا لشبكة (اس آر اف) العامة "الكثير من الناس يفهمون أنه يمكننا إبقاء الفيروس تحت السيطرة من خلال ترك مسافات فيما بيننا والالتزام بالنظافة".

وتابعت "إذا تمسكنا بهذا، يمكننا استعادة جزء من الحياة الطبيعية.. لا يمكننا ولا نريد أن نحدد للناس بالضبط ما الذي يتعين عليهم القيام به".

كما تم رفع العديد من القيود الأخرى اليوم الاثنين، حيث عاد التلاميذ إلى المدارس الابتدائية والإعدادية، بينما فتحت المتاجر ومراكز اللياقة البدنية والمكتبات والمتاحف أبوابها مجددا .

وسجلت سويسرا أكثر من 30300 حالة إصابة بفيروس كورونا حتى اليوم الاثنين، مع أكثر من 1500 حالة وفاة.

وظل عدد الإصابات الجديدة كل يوم دون 100 إصابة منذ أوائل مايو.