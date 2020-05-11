طالب رياض محرز، نجم المنتخب الجزائري ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي بتغيير نظام بطولة كأس الأمم الإفريقية، مُشيرًا إلى أنه أحب مصر بشدة، خلال تواجده في البطولة الإفريقية الماضية.

وتُوج المنتخب الجزائري بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثانية في تاريخه والأولى خارج قواعده العام الماضي، بعدما فاز في المباراة النهائية على المنتخب السنغالي بهدف نظيف على ملعب ستاد القاهرة.

وقال محرز في تصريحات نقلها موقع جول العالمي :"دعونا نجعل كأس الأمم الإفريقية تُقام كل أربع سنوات وفي فصل الصيف".

وأضاف خلال تشديده على ضرورة إقامة كأس الأمم بنظام كأس العالم (مرة كل 4 سنوات صيفًا) :"لقد أحببنا مصر، لم يكن الجو حارا للغاية خلال البطولة الماضية".

وواصل :"إقامة كأس الأمم كل عامين وفي فصل الشتاء، يتسبب في عدما احترام كرة القدم الأفريقية، يكون هناك زخم كبير على مستوى مسابقات الأندية، ثم تغادر فريقك لمدة شهرين للمشاركة في كأس الأمم".

وكان محرز قد ساهم بشدة في تتويج منتخب بلاده بكأس الأمم الماضية التي أُقيمت بمصر للمرة الأولى في فصل الصيف.