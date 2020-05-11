الأمين العام السابق لليونسكو: كورونا أسوأ أزمة يواجهها العالم منذ الحرب العالمية الثانية

بوكوفا: 1.25 مليار شخص سيفقدون أعمالهم.. ولم نصل بعد إلى "ذروة المرض"

قالت الأمين العام السابق لمنظمة اليونسكو وعضو لجنة الإخوة الإنسانية، إيرينا بوكوفا، إن فيروس كورونا هو أسوء أزمة يواجهها العالم منذ الحرب العالمية الثانية، مع عواقب سياسية واقتصادية واجتماعية وانسانية غير مسبوقة.

وأضافت خلال مؤتمر صحفي، اليوم، انعقد عن بعد عبر برنامج "زووم" للإعلان عن تفاصيل المبادرة التي دعت لها لجنة الإخوة الإنسانية ودعت فيها العالم للصلاة والدعاء يوم 14 مايو الجاري لمواجهة وباء كورونا، أن التوقعات للاقتصاد العالمي تزداد سوءً يومًا بعد يوم، مما يتسبب في حالة بطالة هائلة واضطرابات على جميع المستويات، في وقت تتعرض فيه الأنظمة الصحية في العديد من البلدان لضغوط شديدة.

وواصلت، أنه بصرف النظر عن العواقب البشرية للوباء، فإن عدم اليقين الاقتصادي الذي أحدثه، سيكلف العالم تريليون دولار عام 2020، وتقدر منظمة العمل الدولية أن 1.25 مليار شخص إما سيصبحون عاطلين عن العمل أو سيشهدون انخفاضًا في دخلهم، كما يمكن أن يتضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الشديد في جميع العالم من 135 مليون إلى 265 مليون.

وأكدت، أن العالم يدخل فترة خطيرة للغاية مع عواقب وخيمة على السلام والأمن، فالفيروس يضرب في كل مكان ويضرب الجميع، لكن أثاره ليست موزعة بالتساوي، إذ أن الأكثر تعرضًا للوباء الحالي هم الرجال والنساء والأطفال الذين يقعون في مرمى النيران في النزاعات المسلحة الذين شردهم العنف، والذين يعيشون في البلدان التي تحطمت هيكليًا بسبب سنوات من القتال والتدمير وتآكل الخدمات الأساسية - يعتمد الآن ما يقرب من 168 مليون شخص حول العالم على الإغاثة الإنسانية بسبب النزاع والعنف والكوارث. وعلى الرغم من أن الآثار الصحية والاجتماعية والنفسية والاقتصادية مرعبة، فإن فيروس كورونا ليس كارثتهم الوحيدة، بل هي كارثة أخرى تلحق بهم.

وأشارت إلى أن كوفيد-19 وصل إلى كل دولة، مع ما يقرب من 4 ملايين حالة مؤكدة، وأكثر من 270.000 وفاة، وحتى الأن لم نصل إلى ذروة المرض في أفقر دول العالم، ولا يستطيع أحد توقع ذروته ونحتاج من 3 إلى 6 أشهر لتوقع ذلك.

ومضت، قائلة: "يرسل الفيروس أمواج الصدمة بنفس درجة ومستوى الأعمال الإنسانية في جميع أنحاء العالم ويؤثر بالفعل بشكل مأساوي على ملايين اللاجئين والمشردين والأشخاص في المناطق المتضررة من النزاع، وغالباً ما وصلت النظم الصحية في البلدان التي مزقتها الحرب والبلدان الخارجة من النزاع إلى نقطة الانهيار التام".

وأكدت إن العالم يحتاج إلى قيادة حتى تتمكن البشرية من المرور بأوقات عصيبة بأمل وتعاطف ورعاية لكل فرد، هذه هي القيادة التي أظهرها البابا فرنسيس والإمام الأكبر -شيخ الأزهر- بدعوة العالم للصلاة من أجل السلام في 14 مايو.

يذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية كانت قد أصدرت بيانًا دعت فيه القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم للصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو 2020.

وأعلن قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث العالمي.