تراجع قيمة العملة الرقمية بيتكوين

تراجعت قيمة العملة الرقمية بيتكوين اليوم الاثنين قبل، تنفيذ عملية خفض قيمة المطروح منها بمقدار النصف، والتي تقلص إيرادات شركات طرح الوحدات الجديدة من العملة الرقمية بيتكوين.

وبعد وصول سعر العملة الواحدة من بيتكوين إلى أكثر من 10 آلاف دولار لفترة قصيرة في ختام الأسبوع الماضي، تخلصكثير من المستثمرين من مدخراتهم بالعملة الرقمية مطلع الأسبوع الحالي، مما أدى إلى تراجع قيمة العملة إلى 8520 دولار.

وتمكنت العملة الرقمية من استرداد جزء بسيط من خسائرها اليوم الاثنين حيث جرى تداولها بسعر 8700 دولار لكل عملة واحدة.

يذكر أن عملية خفض المطروح من العملة الرقمية بيتكوين بمقدار النصف تحدث كل أربع سنوات تقريبا، في محاولة لحماية المتعاملين من الخسائر نتيجة زيادة المعروض منها.

كما تحد هذه العملية من أرباح مصدري العملات الرقمية الذين يديرون برامج الكمبيوتر التي تصدر وحدات البتكوين بعد وصول إجمالي عدد الوحدات المطروحة للتداول إلى 210 آلاف وحدة.

ومن المتوقع تنفيذ عملية الخفض بمقدار النصف في وقت لاحق من اليوم.