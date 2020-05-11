الشرطة التركية تطلق النار على طفل معاق خرق حظر التجول

ذكرت صحيفة "جزته دوفار" التركية أن الشرطة التركية أطلقت عددا من الطلقات على طفل معاق خرق حظر التجول في جنوب شرق تركيا.

وبدأت السلطات التركية تحقيقا حول الحادثة وأوقفت الشرطي الذي أطلق طلقات في الهواء وأمسك طفلا عمره 8 سنوات يعاني من إعاقة في التعلم، في مقاطعة ماردين بجنوب شرق البلاد.

وجاء تحقيق الشرطة التركية عقب نشر مقطع فيديو يوضح ما تعرّض له الطفل من تخويف واضح، مما أثار موجة من الغضب على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما قالت مديرية أمن مدينة ماردين إن الشرطي أُوقف عن العمل حتى انتهاء التحقيق.

وأظهر الفيديو أطفالا صغارا يهربون من الشرطة في منطقة سكنية في منطقة ماردين

، حيث شوهد ضابط يرتدي ملابس مدنية يركض باتجاه طفل يجلس على الأرض بالقرب من مدخل مبنى، ثم يقوم بسحب الطفل إلى عربة شرطة مدرعة، ويطلق النار عشوائياً، مما تسبب بتبول الطفل على نفسه.

وقال شهود عيان للصحيفة، إنه على الرغم من توضيح السكان بأنّ الطفل يُعاني من صعوبات في التعلم، فإن الشرطة واصلت نهجها العدواني، لكنّ الشرطة دافعت عن أفعالها على أساس تطبيق حظر التجول على الصعيد الوطني.

وقبل أيام، قتل شاب سوري بمدينة أضنة التركية جنوبي البلاد بعد إطلاق الرصاص الحي عليه بشكلٍ مباشر من على بعد 3 أمتار من قبل عنصرٍ في الشرطة بعد مخالفته لقرار حظر التجول المفروض في كامل تركيا.

وجاء في الرواية الحكومية أن اللاجئ السوري المقتول، حاول الفرار من عناصر الشرطة الذين حاولوا تحذيره ليتوقف، ما أرغم أحد العناصر على إطلاق الرصاص على قدمه، وهو ما تمّ تفنيده من خلال الفيديو الذي وثق لحظة إصابة الشاب بطلقٍ ناري في منطقة الصدر.

وشنّ ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على السلطات التركية بعد مقتل اللاجئ السوري بحجة خرق حظر التجول المفروض.

وفرضت السلطات التركية حظر التجوال في 24 مدينة ومقاطعة بسبب أزمة كورونا خلال عطلة الأسبوع (السبت والأحد).