هل اتخذت أمريكا إجراءات مشددة لمواجهة كورونا كما يقول ترامب؟

أدعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراءاته القوية للتعامل مع وباء كورونا بعد فرض "حظر مبكر للغاية على القادمين من الصين وغيره من الإجراءات الوقاية الأخرى"، ولكنه في الواقع لم يكن حظرًا شاملاً وكان به الكثير من الفجوات.

كما أكد ترامب أيضًا أن الولايات المتحدة تعمل مثل ألمانيا في الحد من الوفيات جراء الفيروس، متجاهلا التوقعات بأن الوفيات في بلاده ستتضاعف عما كانت سابقا، فضلا عن إشادته بنظام الاختبار الأمريكي الذي فشل في الأسابيع الأولى.

وكان أحد تصريحات ترامب بشأن القيود المفروضة على السفر: "نتعامل بذكاء مع الفيروس وخاصة تطبيق الحظر المبكر للقادمين من الصين، مصدر العدوى، إلى أمريكا".

- ترامب كاذب؟

ولكن تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية أكدت أن ترامب لم يمنع جميع الأشخاص المصابين بالفيروس من دخول الولايات المتحدة، وكانت هناك العديد من الفجوات في الاحتواء والتأخيرات في الاختبار، مما أدى إلى ارتفاع الولايات المتحدة إلى الأولى عالميًا في عدد الأشخاص المصابين.

بالإضافة إلى ذلك أخبرت الدكتورة آن شوشات، المسؤولة في المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها وكالة أسوشيتد برس أن الحكومة الفيدرالية كانت بطيئة في فهم مقدار انتشار الفيروس في أوروبا، مما ساعد على سرعة تفشي المرض عبر الولايات المتحدة في أواخر فبراير، ولم يعلن ترامب عن قيود على السفر للعديد من الدول الأوروبية حتى منتصف مارس. مؤكدة أن "السفر المكثف من أوروبا عمل على سرعة انتشار المرض".

- معدل الوفيات

كما قال ترامب إن أمريكا تقترب كثيرا في معدل وفياتها من ألمانيا فكلاهما لديه معدل وفيات منخفض، ولكن الحقيقة أن أمريكا تفوقت على ألمانيا بكثير؛ حيث أعلنت أمريكا الوفاة بمعدل 234 حالة لكل مليون، في حين أعلنت ألمانيا 90 حالة فقط.

وبالرغم من ذلك لا يمكن التوصل إلى نتائج دقيقة لأن العدد يتغير يوميا مع تسجيل إصابات جديدة ووفيات، كما أن كل بلد لديها اختبار بشكل مختلف وقد واجهت بعض الدول ومن بينها الولايات المتحدة صعوبة في توفير ما يكفي من الاختبارات، وحتى مع وجود عدد كبير من الاختبارات قد لا يتم اختبار شخص يتمتع بصحة جيدة ولديه أعراض خفيفة وبالتالي لا يتم حسابه.

وبالرغم من تصريح ترامب بأنهم ملتزمين بإجراءات الوقاية، إلا أن معهد القياسات الصحية والتقييم بواشنطن أكد أن العديد من الولايات بدأت في تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي بناء على طلب ترامب مما جعل العدد يتضاعف إلى 137 ألف.

وقال مدير المعهد، الدكتور كريستوفر موراي: "شهدنا في بعض الولايات زيادة بمقدار 20% في التنقل خلال 10 أيام فقط، وهذا سيترجم إلى مزيد من الاتصال البشري وبالتالي المزيد من انتقال العدوى؛ حيث اتخذت أكثر من 30 ولاية خطوات هذا الشهر لتخفيف أوامر البقاء في المنزل.

- اختبار الفيروسات

صرح ترامب في 4 مايو قائلا: "لدينا قدرة اختبار كبيرة وقمنا بإجراء 6.5 مليون اختبار، وهو أكثر من أي بلد في العالم".

ولكن الحقيقة أن اختبارات الولايات المتحدة كانت أقل بكثير من جميع البلدان الأخرى، كما أنها تتخلف عن الكثير من الدول في اختبار سكانها بشكل متناسب.

وقد أبلغت ثلاث دول فقط - روسيا وألمانيا وإيطاليا - عن اختبارات أكثر من الولايات المتحدة عندما غرد ترامب.

وفيما بعد أبلغت الولايات المتحدة عن إجراء أكثر من 8.3 مليون اختبار منذ بدء الوباء، وذلك مقارنة بأكثر من 18.7 مليون اختبار من قبل الدول الأخرى في العشرة الأوائل من عدد الاختبارات، مثل: روسيا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والهند وفرنسا وتركيا والإمارات.

- الأطفال وكورونا

وقال ترامب يوم 3 مايو: "نود أن نفتح المدارس في وقت قريب من الموسم المقبل، معللا ذلك بأن الفيروس يؤثر على كبار السن والمرضى، ولكن الأطفال يمكنهم التعامل بشكل جيد مع المرض".

ولكن قول ترامب بأن خطر الفيروس يقتصر على كبار السن والمرضى غير صحيح، فبالرغم من أن الأطفال يمرضون بشكل أقل من البالغين والمسنين ولكنه تغافل العديد من وفيات الأطفال في الولايات المتحدة، فضلا عن أنهم يمكن أن ينشروا المرض دون أن تظهر عليهم الأعراض.

تقول دراسة مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها: "في حين أن معظم حالات فيروس كورونا عند الأطفال ليست شديدة، فإن درجة المرض الخطيرة التي تؤدي إلى دخول المستشفى لا تزال تحدث في هذه الفئة العمرية".

وفي بداية شهر أبريل قام مركز السيطرة على الأمراض بتحليل ما يقرب من 150 ألف حالة من حالات الإصابة الأمريكية المؤكدة مختبريًا ووجد ما يقرب من 2600 طفل مصاب بالمرض. ومنذ ذلك الحين ارتفع عدد الحالات المؤكدة بشكل عام في الولايات المتحدة.

وبالرغم من أن حالات الأطفال التي تم العثور عليها في ذلك الوقت قليلة نسبيًا، إلا أنها امتدت إلى جميع الأعمار في مرحلة الطفولة، وكان هناك 20% منهم بحاجة إلى دخول المستشفى.