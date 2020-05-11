في دولة اقترب تعدادها من 200 مليون نسمة، شمرت واحدة من بين كبرى شركات الأغذية في نيجيريا عن ساعديها وقررت التصدي لفيروس كورونا على طريقتها الخاصة، حيث قامت بإعداد ملايين العبوات من الطحين وأكياس المواد الغذائية بقيمة تصل إلى 400 مليون نيرة (الدولار يساوي 390 نيرة نيجيري)، لتوزيعها على التجمعات والمناطق الأكثر تضرراً بفيروس كورونا (كوفيد- 19).

ولم تكتف مجموعة "مطاحن دقيق نيجيريا" FMN بذلك بل وسعت من مساعداتها التي خصصتها لمكافحة الفيروس لتصل إلى ملياري نيرة في صورة سلع واحتياجات عينية توزعها على المعوزين والمحتاجين في المجتمع النيجيري.

كما قررت المجموعة الخروج من حيز المساعدات الغذائية إلى المستلزمات الطبية بتخصيصها بما قيمته 1.5 مليون دولار لتوفير أجهزة اختبار وكشف للإصابات، و331 ألف قطعة من أدوات الوقاية الشخصية، و75 جهاز تنفس صناعي، إضافة إلى غيرها من المعدات الصحية لمساعدة نيجيريا على حشد قدراتها على مواجهة كوفيد-19 على وجه السرعة، وفق ما ذكره مسؤول بارز في الشركة في تصريحات صحفية.

وقال الرئيس التنفيذي المسؤول للمجموعة، بويي أولوسانيا، في تصريحاته: "إن شركته قامت حتى الآن بالمشاركة بأكثر من ملياري نيرة في مكافحة فيروس كوفيد-19، والتي تتشكل من مليار نيرة في صورة نقدية كجزء من المساعدات في إطار تحالف القطاع الخاص لمكافحة كوفيد- 19، المعروف بتحالف (CACOVID)، إلى جانب مليار نيرة أخرى في صورة مساعدات عينية غذائية وطبية".

وتابع في تصريحاته لمجلة "أفريكا ريبورت": "في ضوء الأزمة الصحية العالمية الراهنة، فإن مسؤوليات المجموعة الاجتماعية المبدئية باتت تنصب على محاربة كوفيد-19 ودعم البحوث الطبية التي تجرى على الفيروس، وتحقيقاً لتلك الغاية فقد تعهدنا بتخصيص ملياري نيرة لهذا الغرض".

ولفت إلى أن "برنامج المساعدات الغذائية، بتكلفة 400 مليون نيرة نُفذ بالتنسيق مع الوكالات الحكومية في الولايات لتتولى توزيعها إلى أكثر التجمعات والمناطق والأفراد تضرراً في تلك الولايات، وقدمت (FMN) منتجات غذائية أساسية تشمل العديد من الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية المتنوعة إلى 11 ولاية للوفاء بمتطلبات برنامج مهمة المجموعة تحت شعار (توفير الغذاء للدولة.. كل يوم)".

شهدت مجموعة "مطاحن دقيق نيجيريا" تحسناً في نتائجها المالية خلال الأشهر التسعة الأخيرة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، محققة إيرادات 423.48 مليار نيرة خلال تلك الفترة، بزيادة نسبتها 6% عن الفترة نفسها من العام الماضي 2018 حين بلغت إيراداتها 400.64 مليار نيرة.

وارتفع بصورة نسبية أرباح ما قبل الضرائب خلال فترة القياس في 2019 لتصل إلى 12.292 مليار نيرة مقابل 11.278 مليار نيرة في الفترة نفسها من العام السابق عليه. أما أرباح ما بعد الضرائب فقد زادت من 7.896 مليار نيرة لتصل إلى 8.161 مليار نيرة، وفق ما كشفته الحسابات المالية للمجموعة.

كانت مجموعة "FMN" أصدرت الشهر الماضي سندات بقيمة 20 مليار نيرة كجزء من برنامج إصدار السندات البالغ قيمته 70 مليار نيرة، لإعادة تمويل التزامات الدين قصيرة الأجل، وهي القرارات التي اتخذتها لإسعاد حملة أسهم المجموعة وتعزيز أرباحهم.