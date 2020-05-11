تراجع معدل التضخم في الدنمارك إلى صفر في المئة

تراجع معدل التضخم في الدنمارك خلال أبريل الماضي إلى صفر في المئة وهو أقل مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات في ظل إجراءات الإغلاق لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشار مكتب الإحصاء الدنماركي اليوم الاثنين إلى أن أسعار المستهلك تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر0% عن الشهر السابق، مضيفا، أنه اضطر إلى تغيير تقديرات الأسعار بالنسبة للصناعات التي لم تتمكن من جمع بياناتها بسبب المشكلات المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

من ناحيتها أشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى ارتفاع فائض ميزان الحساب الجاري للدنمارك إلى 3ر16 مليار كورون (4ر2 مليار دولار) خلال مارس الماضي وفقا للبيانات الأولية مقابل 1ر11 مليار كورون خلال فبراير الماضي وفقا للبيانات المعدلة. وسجل الميزان التجاري للدنمارك فائضا قدره 4ر9 مليار كورون خلال مارس الماضي.