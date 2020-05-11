 الصين ترسل خبراء طبيين إلى زيمبابوي والجزائر والكونغو الديمقراطية للمساعدة في مكافحة كورونا - بوابة الشروق
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الصين ترسل خبراء طبيين إلى زيمبابوي والجزائر والكونغو الديمقراطية للمساعدة في مكافحة كورونا

علم الصين
علم الصين
أ ش أ
نشر فى : الإثنين 11 مايو 2020 - 12:26 م | آخر تحديث : الإثنين 11 مايو 2020 - 12:26 م

قررت الحكومة الصينية إرسال خبراء طبيين إلى زيمبابوي والجزائر وجمهورية الكونغو الديمقراطية؛ للمساعدة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان- في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي، بمقر الوزارة، اليوم الإثنين- إن فرق الخبراء تم تنظيمها من جانب اللجنة الوطنية للصحة في الصين، وإن الفريق الأول غادر بالفعل اليوم إلى زيمبابوي، فيما سيتم إرسال الفريقين الآخرين إلى الجزائر والكونغو الديمقراطية قريبا.

وأضاف جيان أن الصين وأفريقيا تجمعهما صداقة قوية، وأن الصين ستواصل تقديم الدعم والمساعدة لأفريقيا مع تعزيز التعاون في مجال الصحة العامة حتى يتم القضاء نهائيا على الفيروس.


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