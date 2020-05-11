«سي إن إن»: ترامب قلق من اختراق كورونا للبيت الأبيض وتأثير ذلك على خطط فتح الاقتصاد

كشف تقرير لشبكة "سي إن إن" الأمريكية أن اختراق فيروس كورونا للبيت الأبيض بعد الإعلان عن اخضاع ثلاثة من أعضاء فريق مكافحة الفيروس لعزل ذاتي إثر شكوك بتعرضهم للوباء، أثار قلقا لدى الرئيس دونالد ترامب بأن ذلك قد يقوض خططه لإعادة تشغيل الاقتصاد وتطميناته للرأي العام بأن الفيروس بدأ يتلاشى.

ونقلت الشبكة الإخبارية الأمريكية- في سياق تقرير نشرته اليوم الاثنين على موقعها الإلكتروني- عن مصدر مطلع لم تفصح عن هويته قوله:" أن الرئيس ترامب قلق بعد الاشتباه في إصابة مسئولين بالبيت الابيض بالفيروس، حتى إنه كشف لمقربين منه عدم رغبته في التواجد بالقرب من أي شخص لم يتم فحصه والتأكد من عدم إصابته بالفيروس".

ولفت التقرير إلى أن التطورات الصحية الأخيرة فرضت حتمية التساؤل كيف يمكن توفير الأمان الكامل للموظفين في مختلف القطاعات الأمريكية، بعد أن تمكن الفيروس من اختراق البيت الأبيض والذي يعد الأكثر تأمينا في البلاد.

وأضاف أن إشكالية فتح الاقتصاد تأتي في وقت مني به قطاع التوظيف الامريكي بخسائر تاريخية فادحة عقب فقدانه 20.5 مليون وظيفة خلال شهر إبريل فقط وارتفاع معدل البطالة بنحو 14.7% والذي يتوقع أن يشهد مزيدا من الارتفاع في الفترة المقبلة.

ورأت الشبكة الأمريكية أن خسائر قطاع التوظيف عزز من موقف الرئيس ترامب حيال حتمية فتح الاقتصاد لانتشاله من بئر الكساد وتجنيب الأمريكيين مزيدا من الخسائر، إلا أن الإعلان عن دخول بعض المسئولين في عزل ذاتي قد يثير المخاوف مجددا من مخاطر فتح الاقتصاد.

وأشارت إلى تصريحات للرئيس ترامب قال خلالها:"قد يتأثر بعض الأشخاص سلبا تزامنا مع بدء تخفيف قيود كورونا، لكن الضرورة تحتم إعادة تشغيل الاقتصاد وسنباشر في اتخاذ الخطوات الأولية للفتح قريبا جدا".

ويخضع ثلاثة من أعضاء فريق مكافحة فيروس كورونا في البيت الأبيض لعزل ذاتي بعد شكوك باحتمال تعرضهم المحتمل للوباء، من بينهم الخبير الطبي البارز أنطوني فوتشي، وقال المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة، الذي يرأسه فوتشي، إن احتمالات خطر إصابة فوتشي "منخفضة" نظرا لتدني درجة مخالطته.

وتقرر أن يعمل الخبير الطبي، البالغ من العمر 79 سنة، من المنزل في الوقت الحالي، وسيخضع لاختبار الكشف عن الفيروس الوبائي بصفة دورية، وفقا للمعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية.

كما يخضع روبرت ريدفيلد، مدير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، ومفوض هيئة الرقابة على الغذاء والدواء ستيفن هان للعزل الذاتي.

وفي بيان صادر عن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، أكد المركز أن ريدفيلد، 68 سنة، لم تظهر عليه أية أعراض للمرض ولا يشعر بأي تدهور في حالته الصحية، لكنه سيبدأ العمل من المنزل لأسبوعين نظرا "لاحتمالات مخالطة منخفضة" لشخص مصاب في البيت الأبيض.

وقال متحدث باسم هيئة الرقابة على الغذاء والدواء في الولايات المتحدة الجمعة الماضية إن ستيفن هاهن، 60 سنة، سيدخل في عزل ذاتي، وذلك رغم ظهور نتيجة سلبية للكشف عن فيروس كورونا الذي خضع له.

كما ثبتت إصابة مساعد لترامب بفيروس كورونا بعد خضوعه لاختبار الكشف عن الفيروس.

من جانبه، نفي المتحدث باسم نائب الرئيس الأمريكي، خضوع مايك بنس لعزل صحي مؤكدا عزمه التواجد في البيت الأبيض، الاثنين، رغم تقارير إخبارية قالت إن بنس سيبقى في عزل ذاتي بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة إحدى مساعداته بفيروس كورونا.

كان مراسل وكالة "بلومبرج " الأمريكية قد قال عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أمس الأحد، إن بنس سيبقى في عزل ذاتي بعيدا عن البيت الأبيض بعد تشخيص إصابة إحدى مساعداته بفيروس كورونا.