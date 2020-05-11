علق الدكتور صابر مشالي، مدير مستشفى شربين على واقعة تعدي إلهامي عجينة، عضو مجلس النواب على الفريق الطبي لفظيًا، قائلًا: «الموضوع كبير».

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، اليوم الاثنين، أنه لم يستطع التواصل مع النائب بسبب أسلوبه المسيء، متابعًا أن الأطباء لدى المستشفى شعروا بإهانة شديدة.

وأوضح «مشالي» أن الطاقم الإداري والمدير المنوب عنه كانوا متواجدين في بداية زيارة النائب، والذين أجروا اتصالًا تليفونيًا به لإبلاغه بما حدث، ليحضر على الفور، لافتًا إلى أن «عجينة» لا ينوب عن دائرة شربين.

وتابع أنه أبلغ النائب أن سيره في المستشفى بدون وسائل وقائية يعرضه للخطر، مستطردًا: «قولتله لو عندي تقصير في الطاقم الإداري أو النباطشيات قولي».

وأوضح أن «عجينة» قدم إلى المستشفى من أجل مريض تابع لدائرة بلقاس النائب عنها، معقبًا: «لو المستشفى سيئة والمريض لا يثق بها كان هيروح مستشفى في بلقاس»

وأكد أن تلك المريض أجريت له كامل الفحوصات والتحاليل اللازمة،والذي كان يعاني من غيبوبة كبدية، لافتًا إلى أنه طالب النائب بتوضيح التقصير الذي حدث للمريض من قبل المستشفى.

وأشار إلى أن المستشفى تواصلت بعد وقوع الأزمة مع وزارة الصحة، ونقابة الأطباء لإبلاغهما، فضلًا عن تقديم مذكرة للنائب عن دائرة شربين؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة في مجلس النواب، متابعًا: «مش هنسيب حقنا».

كانت إدارة مستشفى شربين، أعلنت في بيان، أن النائب «إلهامي عجينة تعدى على الفريق الطبي بالمستشفى، ونشر فيديو يتهم فيه مستشفى شربين باتهامات باطلة، بطلانها يظهر في الفيديو الذي نشره النائب بنفسه، وهي ادعاء عدم وجود مدير مع أنّ أول من قابله في الفيديو هو المدير المناوب عن الفترة المسائية، وتحدّث معه، لكن النائب تحدّث مع الطبيب بأسلوب غير لائق لا يتحمله طبيب في ظروف وضغوط كالتي تعيشها المستشفيات الآن، وهذا يظهر في الفيديو المعروض».



