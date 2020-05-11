الجزائر تعلن تسجيل 5 وفيات و168 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الاثنين، تسجيل 5 وفيات و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الأخيرة.

وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي للجنة العلمية لرصد ومتابعة تطورات وباء كورونا، في الإيجاز الصحفي اليومي، أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 507 حالات، وأن مجموع الإصابات وصل إلى 5891 حالة موزعة عبر كل مدن الجزائر.

وأشار فورار إلى شفاء 163 حالة جديدة، وبذلك يرتفع عدد الأشخاص الذين تعافوا من الوباء إلى 2841.

من جهة أخرى، تم الإعلان اليوم، عن شروع شركة مختلطة جزائرية وأردنية وكندية في إنتاج أجهزة الكشف السريع عن فيروس كورونا، لتصبح الجزائر بذلك أول بلد في منطقة المغرب العربي، والثاني أفريقيا بعد جنوب أفريقيا ينتج هذا الجهاز.

وستقوم الشركة التي يتواجد مقرها بمنطقة بابا علي في العاصمة الجزائرية بإنتاج 200 ألف كاشف أسبوعيا، حيث يتميز هذا الجهاز بخاصيتين الأولى: إظهار نتيجة الاختبار في ظرف 15 دقيقة، والثانية: الكشف عن حاملي الفيروس دون أعراض.