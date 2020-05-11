مئات يتظاهرون في ولاية سكسونيا الألمانية احتجاجا على قيود كورونا

تظاهر مئات الأشخاص في أماكن مختلفة بولاية سكسونيا شرقي ألمانيا، اليوم الاثنين، احتجاجا على قيود كورونا.

وتجمع 150 شخصا في مدينة دريسدن (عاصمة الولاية) وجابوا المدينة، حسبما ذكرت الشرطة، فيما تجمع نحو 180 شخصا في منطقة جروسهاين و150 شخصا في منطقة مايسن.

ووفقا لتصريحات الشرطة، فقد وصل عدد المتظاهرين في سكسونيا ضد قواعد كورونا إلى أكثر من 850 شخصا.

ولم يستجب المتظاهرون في أغلب الحالات إلى نداءات الشرطة ما جعلها تشرع في اتخاذ إجراءات ضدهم بتهمة مخالفة النظام العام.

ولم يكشف زعماء التجمعات عن هويتهم، وقد سارت أعمال الاحتجاجات بشكل سلمي قبل أن تتفرق التجمعات بعد مرور فترة من الوقت.

يشار إلى أن الآلاف من الأشخاص تظاهروا احتجاجا على قيود كورونا على الحياة الخاصة والعامة مطلع الأسبوع الجاري في عدة مدن بألمانيا بدون الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء كمامات، وكما حدث قبل أسابيع فقد كان من بين المتظاهرين أنصار نظرية المؤامرة ورافضو التطعيمات ويمينيون شعبويون وآخرون يصعب تصنيفهم سياسيا، وشهدت المظاهرات تعديات على الشرطة وهجوما واحدا على صحفيين.