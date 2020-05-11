احتجاز امرأة في بنجلاديش للاشتباه فى قيامها بتسميم 15 حمارا

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احتجزت شرطة بنجلاديش امرأة للاشتباه في قيامها بقتل أكثر من 12 حمارا من خلال تسميم غذائهم، حسبما قال مسؤولون أمس الأحد.

وجرى قتل 15 حمارا على الأقل يوم الثلاثاء بالقرب من ملعب لكرة القدم في بلدة ماداريبور على بعد حوالي 70 كيلومترا من العاصمة دكا بعدما تم تقديم غذاء لهم يحتوي على سم .

وعثر سكان محليون على الحيوانات وهي تختنق ولا تستطيع التنفس.

وقال مسؤول إدارة الغابات تاباش كومار جوبتا إنه تم ارسال المرأة (55 عاما) إلى السجن على ذمة التحقيقات بعدما اعترفت بتسميم الحمير.

وأوضح جوبتا أن المرأة ابلغت الشرطة أنها كانت تتعرض لإزعاج متكرر من الحمير عندما كانت تبحث عن غذاء.

وإذا أدينت المرأة في المحكمة، ستواجه عقوبة السجن لمدة ثلاثة أعوام أو غرامة تبلغ 300 ألف تاكا (3536 دولارا) أو كلاهما.