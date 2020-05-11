توزيع 1100 كرتونة غذائية ولحوم للقرى المتضررة من كورونا في الغربية

أعلنت أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، توزيع 1000 كرتونة مواد غذائيه و100 كيس لحوم لبعض القرى المتضررة من تداعيات أزمة كورونا، وبعض القرى التى تم عزلها جزئيا.

وأشارت وكيل الوزارة في بيان لها، اليوم، إلى أنها وجهت العاملين بمؤسسة التكافل الاجتماعى بإرسال 600 كرتونة مواد غذائية و100 كيس للحوم للقرى والوحدات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، كما تم التنسيق مع جمعية الحكماء على 100 كرتونة مواد غذائية، والتنسيق مع الجمعية الشرعية على 100 كرتونة مواد غذائية، وكذلك التنسيق مع جامعة طنطا بتوفير 200 كرتونة.

وأضافت أنه سيتم توزيعهم كالآتي: (300 كرتونة مواد غذائية و100 كيس للحوم لقرية القيصرية وقرية محلة أبو على بعد العزل الجزئى، و400 مواد غذائية لإدارة أول وإدارة ثان للوحدات التابعة لهما، و300 كرتونة لقرية سبطاس وقرية ميت الحارون مركز زفتي).