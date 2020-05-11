حاكم ولاية بنسلفانيا يتحدى الرئيس ترامب على خلفية دعوته لإعادة فتح الاقتصاد

تحدى حاكم ولاية بنسلفانيا الأمريكية توم وولف، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على خلفية دعمه لمواطني الولاية الذين يطالبون بالرفع الفوري لتدابير الإغلاق الرامية إلى إبطاء وتيرة انتشار فيروس كورونا المستجد في الولاية.

وأصر وولف على أنه سيتبع التعليمات الصحية وسيتحرك لإعادة فتح الاقتصاد في الولاية بحذر.

ووضعت بعض المقاطعات في ولاية بنسلفانيا الشرقية بالفعل خطط من أجل إعادة فتح الأعمال التجارية.

وقال الرئيس ترامب في تغريدة له على موقع "تويتر": "يريد شعب بنسلفانيا العظيم حريتهم الآن، وهم يدركون تمام الإدراك ما يستتبع ذلك. الديمقراطيون يتحركون ببطء، في جميع أنحاء الولايات المتحدة ، لأغراض سياسية".

ووجه ترامب حديثه لحاكم الولاية قائلا "لا تتصرف بدوافع سياسية خاصة ... توخى الحذر وتحرك بسرعة".

من جانبه، رفض الحاكم الديمقراطي لولاية بنسلفانيا تصريحات الرئيس ترامب، قائلا:" أنا لا أعرف كيف تبقى آمنًا وتتحرك بسرعة....نحن نحاول التحرك بتأن".

ويسمح للعديد من المقاطعات في الولاية بإعادة فتح أعمالها جزئيا، ولكن يجري تطبيق الإغلاق على مقاطعات أخرى.

وحذر وولف من أن الشركات التي تنتهك الأوامر قد لا يتم منحها الشهادات الصحية أو يتم إلغاء التراخيص الممنوحة لها بتقديم المشروبات الكحولية.

ويحث ترامب على إعادة فتح الاقتصاد بسرعة، من خلال دعمه للمتظاهرين في مختلف الولايات الذين احتشدوا أمام المباني الرئيسية، حيث ظهر العديد منهم وهم مدججون بالسلاح وبدون ارتداء أقنعة أو إتباع لقواعد التباعد الاجتماعي، وذلك من أجل رفع تدابير الإغلاق.

وفي ولاية نيويورك، أكثر المناطق تضررا والتي سجلت أكثر من 26 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، قال حاكم الولاية أندرو كومو إنه سيسمح بإعادة فتح الاقتصاد في بعض المناطق النائية ابتداء من يوم الجمعة.

وأضاف كومو في مؤتمر صحفي "نبدأ فصلا جديدا اليوم بعدة طرق."

وفي سياق متصل، قال عمدة مدينة نيويورك بيل دي بلاسيو إن المدينة قد تشهد فرض حظر على التجمعات الكبيرة وإغلاق على نطاق واسع للأعمال غير الضرورية حتى نهاية يونيو المقبل.