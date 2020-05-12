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عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد أقدم نموذج من مفاتيح الكعبة المشرفة، من داخل متحف الفن الإسلامي بباب الخلق.

وترجع نسخة المفتاح المعروض إلى العصر المملوكي والذي نقش عليه آيات قرآنية من سورة الفتح بخط النسخ.

