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شاهد.. أقدم مفتاح للكعبة المشرفة من العصر المملوكي

الكعبة المشرفة
الكعبة المشرفة
هديل هلال
نشر فى : الإثنين 11 مايو 2020 - 10:18 م | آخر تحديث : الإثنين 11 مايو 2020 - 10:18 م

عرضت فضائية «روسيا اليوم» مقطع فيديو يرصد أقدم نموذج من مفاتيح الكعبة المشرفة، من داخل متحف الفن الإسلامي بباب الخلق.

وترجع نسخة المفتاح المعروض إلى العصر المملوكي والذي نقش عليه آيات قرآنية من سورة الفتح بخط النسخ.

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