 مدمرة للجيش الإيراني تقصف سفينة حربية إيرانية بالخطأ وأنباء عن مقتل العشرات - بوابة الشروق
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مدمرة للجيش الإيراني تقصف سفينة حربية إيرانية بالخطأ وأنباء عن مقتل العشرات

أرشيفية
أرشيفية
وكالات
نشر فى : الإثنين 11 مايو 2020 - 1:06 ص | آخر تحديث : الإثنين 11 مايو 2020 - 1:06 ص

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن مدمرة تابعة للجيش الإيراني قصفت بالخطأ سفينة حربية إيرانية وأنباء عن مقتل عشرات الجنود.

وأشارت وكالة أنباء فارس إلى أن استهداف سفينة الإمداد الحربية الإيرانية "كوناراك" تم خلال في مناورة في مياه بحر عمان.

وفقا لتقارير نشرها صحفيون محليون على وسائل التواصل الاجتماعي، تم استهداف فرقاطة كينارك بصاروخ أطلقته فرقاطة جمران يوم الأحد، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضافت التقارير أنه جرى نقل الطاقم المتضرر من السفينة إلى ميناء تشابهار، ولم يتم الإعلان حتى الآن عن حصيلة القتلى الرسمية.

يذكر أن سفينة كوناك إيرانية الصنع، وتعمل في المنطقة الثالثة لعمليات البحرية الإيرانية منذ عامين.


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