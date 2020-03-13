باكستان: ارتفاع عدد إصابات كورونا إلى 31 ألفاً و699 شخصاً

أعلنت السلطات الباكستانية اليوم الإثنين ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد إلى 31 ألفاً و699 شخصاً بعد ظهور حالات جديدة.

وأوضحت قناة (جيونيوز) الإخبارية الباكستانية اليوم أن عدد حالات الوفاة جرّاء الفيروس في باكستان بلغ حتى الآن 691 شخصاً، مشيرة إلى أن إقليمي السند والبنجاب يشهدان العدد الأكبر من حالات الإصابة داخل باكستان.

وكانت وسائل إعلام في باكستان قد أوردت مؤخراً ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 31 ألف و478 شخصاً. شخصاً، وعدد حالات الوفاة إلى 678 حالة.