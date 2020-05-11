وفاة 13 شخصا على الأقل إثر انهيار بناية في أوغندا

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صرح مسؤولون في أوغندا بأنه تم وقف عملية إنقاذ، اليوم الاثنين، بعد انتشال 13 جثة من تحت أنقاض بناية انهارت مطلع هذا الأسبوع في العاصمة كامبالا.

وقال مسؤول من منظمة الصليب الأحمر يدعى ماورين نابودوا في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا نتوقع العثور على ناجين آخرين".

وذكر المتحدث باسم الشرطة لوك أويسيجيري: "نعتقد أن عشرين شخصا كانوا يعملون وينامون في هذه البناية عندما انهارت".

وأضاف أنه يجري التحقيق لمعرفة سبب انهيار البناية التي تقع في ضاحية ماكيندي جنوبي العاصمة.

وذكرت صحيفة "ديلي مونيتور" المحلية أن السلطات كانت قد أوقفت أعمال البناء في هذه البناية في مارس الماضي بسبب عيوب فنية وعدم وجود خطط بناء كافية.

وأضافت الصحيفة أن العمال كانوا يقيمون في موقع البناية بسبب القيود المفروضة نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.